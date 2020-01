Las provincias buscan renegociar sus deudas Nacionales 20 de enero de 2020 Redacción Por El pasivo de los gobiernos provinciales supera los US$ 26.000 millones.

BUENOS AIRES, 20 (NA).- Las provincias adeudan unos US$ 26.000 millones de dólares, y ya son varios los distritos que mostraron su preocupación por la necesidad de reperfilar vencimientos, siguiendo el camino del gobierno bonaerense de Axel Kicillof.

Junto con las negociaciones que está encarando el Gobierno nacional con acreedores que tienen en su poder deuda argentina, en pesos y en dólares, emitida bajo ley nacional o extranjera, están las provincias de Buenos Aires y la de Chubut, las más complicadas con vencimientos que deben afrontar este año.

Detrás aparecen Córdoba, Santa Fe y Neuquén, que por ahora no han dado señales de necesitar sentarse a negociar con los acreedores, porque los vencimientos 2020 no son tan asfixiantes.

Este año deberán hacer frente a pagos por 3.330 millones de dólares y 126.000 millones de pesos, según datos de la consultora Economía y Regiones.

Los gobernadores Kicillof (Buenos Aires) y Mario Arcioni (Chubut) ya avisaron que no pueden hacer frente a los pagos en las condiciones originales y empezaron a tomar medidas para lograr un alivio consensuado con los acreedores.

Kicillof pagará los intereses del Bono BP21 pero pretende renegociar los vencimientos de capital de ese bono y de la deuda bonaerense en su conjunto.

Los acreedores están preocupados y parecen más inclinados a pedir la declaración de default una vez que se cumpla el plazo de diez días sin pagar tras el vencimiento.

Kicillof pidió postergar un pago de 250 millones de dólares hasta mayo, pero el trasfondo es que la Provincia tiene que pagar este año 2.023 millones de dólares y casi 35.000 millones de pesos.

Chubut -con las cuentas provinciales en rojo- tiene que renegociar pagos que este año trepan a 158 millones de dólares y 3.420 millones de pesos.

Arcioni pretende "reperfilar" un bono en dólares por 650 millones que vence en 2026.

También otro en dólares que vence en 2021. Ofrece extender el plazo de vencimiento cuatro años y recortar el cupón de intereses.

Los bonos de Chubut cuentan con una garantía especial: los dólares que la provincia cobra en concepto de regalías petroleras.

Esa garantía cubre el 125% del capital y los intereses del bono que vence en 2026.

- La provincia de Buenos Aires es la más endeudada, con un stock de deuda equivalente al 79% de los ingresos, con la particularidad de que el 85% de su deuda en es moneda extranjera.

- Chubut tiene comprometidos en el pago de la deuda el 76% de sus ingresos y el 89% de su pasivo es en moneda extranjera. Este año le vencen 158 millones de dólares.

- Chaco: no presenta fuertes vencimientos este año, sino hasta 2022 cuando vencen US$ 82 millones.

- Jujuy: si bien el stock de deuda es elevado en términos de los ingresos anuales (85%). Pero el pago de capital del Bono emitido bajo ley extranjera ocurrirá recién en 2022, por US$ 210 millones.

- Neuquén: este año vencen 161 millones entre títulos públicos, préstamos y deuda con organismos Internacionales. A su favor cuenta con fideicomisos de garantía totalmente fondeados.

- Entre Ríos: se complica recién en 2023 cuando vencen cerca de US$ 167 millones de un bono.

- Córdoba: se complica en 2021 cuando vencen un bono por 725 millones de dólares.

- La Rioja: a partir de 2022 vencen 50 millones de dólares por año en títulos de deuda internacional.

- Mendoza: vencen recién en 2022 US$ 170 millones Río Negro: tiene un pago recién en 2023 por US$ 100 millones de un bono.