Diagnóstico de Cornejo

BUENOS AIRES, 20 (NA).- El diputado nacional Alfredo Cornejo realizó ayer un diagnóstico del primer mes de gestión del presidente Alberto Fernández y, si bien destacó que el Gobierno "quiera mantener el equilibrio fiscal", aseguró que las medidas tomadas golpean a los sectores medios "con un relato que dice que se les sacan recursos a los ricos para dárselos a los pobres".

Por un lado, el ex gobernador mendocino resaltó que el nuevo oficialismo busque "mantener el equilibrio fiscal", en tanto que indicó que es "saludable que no quiera llevar el país al default" y destacó la decisión de "desindexar la economía poniendo todo el poder político para ello".

Sin embargo, Cornejo subrayó que "estas medidas se instrumentan con herramientas que cargan el esfuerzo sobre los sectores medios" a través de un "relato que dice que se les sacan recursos a los ricos para dárselos a los pobres". "Eso no es cierto. Les están sacando recursos a los que trabajan, a los que producen, a los sectores medios", aseguró en una entrevista a La Nación.