Una derrota ajustada de Unión en San Francisco
20 de enero de 2020

Sportivo Belgrano de San Francisco derrotó ayer como local a Unión de Sunchales 1 a 0 en el partido de ida de la Fase Preliminar de la Copa Argentina, que involucra a equipos del Federal A.

El elenco de la vecina ciudad cordobesa dominó a Unión en los primeros 30 minutos; entre Balmaceda, Strada y Gaviglio se repartieron las situaciones de peligro que no terminaron de concretar. El "Bicho Verde" comenzó a manejar los hilos de a poco y antes de irse al descanso tuvo dos muy claras, la primera pegó en el palo tras el remate de Meza y la segunda terminó en gol, pero a instancias del juez de línea fue anulado por posición adelantada.

En el complemento, los dirigidos por Carlos Mazzola no bajaron en intensidad y tuvieron el premio. El primer gol llegó a los 15 por intermedio de Sebastián Balmaceda que le pegó desde afuera del área tras un rebote para vencer a Torres. Luego, el elenco de Milanese no pudo generar chances para revertir el resultado.

La revancha se disputará el 5 de febrero en Sunchales.



SPORTIVO 1 - UNION 0

Cancha: "Oscar Boero". Arbitro: José Sandoval.

Sportivo Belgrano: Leonardo Martina; Jonathan Gallardo, Mauro Orue, Fernando Moreyra y Daniel Abello; Sebastián Balmaceda (Avaro), Leonardo López, Juan Martín Capurro y Walter De Souza (Juan P. Francia); Román Strada (Enzo Bertero) y Ezequiel Gaviglio. DT: Carlos Mazzola.

Unión de Sunchales: Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Miguel Yuste, Jonatan Paiz y Lucas Pruzzo; Lucas Vera Piris, Mateo Castellano (Nicolás Guzmán), Diego Meza y Germán Rodríguez Rojas; Santiago Stelcaldo (Diego López) y Matías Zbrun. DT: Marcelo Milanese.

Gol: Segundo tiempo, 15' Sebastián Balmaceda (SB).



DOS CLASIFICADOS

Deportivo Camioneros, que venció por penales a Círculo Nicanor Otamendi, y Deportivo Madryn, que superó a Sol de Mayo de Río Negro, se convirtieron en los primeros clasificados al cuadro principal de la Copa Argentina de fútbol 2020, desde la Fase Regional.