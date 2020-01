"Intromisión brutal" Nacionales 20 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 20 (NA).- La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó ayer que hay una "intromisión brutal del Poder Ejecutivo en la causa" de la muerte del fiscal Alberto Nisman, y acusó al gobierno de Alberto Fernández de "reescribir un relato".

"¿Cómo hubiera sido el quinto aniversario de la muerte de Nisman si no hubiera habido esta intromisión brutal del Poder Ejecutivo en la causa? Hubiera sido un aniversario de recordación donde no hubiera estado este componente. El componente lo agrega el Gobierno al querer nuevamente meterse en la causa", apuntó.

En declaraciones a radio Mitre, Bullrich afirmó que el Gobierno nacional "en vez de mantener la investigación como se estaba haciendo, en un ámbito de la Justicia, quiso llevar parte de esa investigación al Poder Ejecutivo diciendo que iba a hacer una investigación de la pericia".

Al referirse al pedido de investigación de la pericia realizada por la Gendarmería Nacional, cuestionó: "Dicen que iban a hacer una investigación de la pericia como si tuviera jurisdicción para hacerlo, y queriendo reescribir un relato".

"Tuvimos dos primeros años en los que la causa tuvo muchos problemas y muchas fallas. El tiempo va borrando las pruebas", señaló Bullrich respecto al avance de la causa que investiga la muerte de Nisman.

En ese marco, precisó: "La actual acusación es de homicidio y toda la investigación está en torno a esta hipótesis en la que está trabajando la justicia, analizando quiénes son los responsables".

"Acá no hay lados. Acá hay una investigación judicial que comenzó con la convicción de que había sido un suicidio. Luego, todo el gobierno (de la vicepresidenta Cristina Fernández) acusó y convirtió a Nisman en victimario de su propia muerte", expresó.