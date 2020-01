Tarjeta Alimentar: 60% de sus compras fue de "productos recomendables" Nacionales 19 de enero de 2020 Redacción Por El documento de consumos y gastos realizados por los beneficiarios de Concordia, Entre Ríos, determinó que, en promedio, los hogares desembolsaron $2.200 durante un período de 19 días.

BUENOS AIRES, 19 (NA).- La Tarjeta Alimentar, que se implementa en el marco de una prueba piloto en Concordia, Entre Ríos, se utilizó en un 60% para comprar "productos recomendables" en los primeros 19 días de su funcionamiento.

El dato surge de un Informe de Consumos y Gastos con Tarjeta Alimentar al que accedió NA en forma exclusiva. El informe, que por estas horas analiza el Ministerio de Desarrollo Social, fue realizado entre el 18 de diciembre y el 5 de enero pasado en un supermercado mayorista de Concordia, donde se utilizaron 775 tarjetas, que representan casi el 12% de los 7.000 plásticos destinados a esa ciudad.

"Desde un punto de vista nutricional/saludable, el 48% de los productos alimentarios adquiridos son alimentos recomendables (lácteos, proteína de origen animal, verduras y frutas, principalmente)", señaló el documento.

A la vez, expresó "que el 60% de lo gastado corresponde a estos productos recomendables", mientras que "un 22% del gasto total se destinó a productos no recomendables (productos alimentarios ultraprocesados, con excesiva azúcar/sodio, etc.)", y el resto a otros productos.

"En el período analizado, de 19 días con varios feriados en el medio, los hogares gastaron en promedio $ 2.200, siendo el monto máximo estimado para esta población de $ 4.880 (teniendo en cuenta el promedio de hijos en los hogares de menores ingresos en Concordia)", destacó el informe al que tuvo acceso NA.

Por ejemplo, se estimó que la compra de harinas fue del 11% de los productos, arroz 1,3%, gaseosas 2,2%, jugos en polvo 3,4%.

"Al analizar la cantidad de los alimentos recomendados, se observa que las familias compraron: 1.600 kilos de proteína animal, lo cual representa 2 kilos de proteína animal por hogar", indicó el documento.

En tanto, aseguró que fueron adquiridos "549 litros de lácteos líquidos (especialmente leche y yogur bebible), lo cual representa 0,7 litros por hogar; y 415 kilos de otros lácteos (leche en polvo, yogures firmes, postres y otros alimentos lácteos, quesos), que son 0,5 kilos por hogar".

Además, se compraron "1.000 kilos de verduras, a razón de 1,3 kilos por hogar; y 1.200 kilos de frutas, que representan 1,5 kilos por hogar".

"Las 775 tarjetas de esta muestra de consumos corresponden a una misma cantidad de hogares ya que a cada hogar le corresponde una sola tarjeta. En el período de 19 días considerado, el 40% de los hogares gastó, en total, hasta $1499. Un 22% gastó entre $ 1.500 y $ 2.499 y un 25% entre $ 2.500 y $ 3.999. Finalmente, solo el 13% consumió $ 4.000 o más", remarcó el estudio.

Y agregó: "En promedio, los hogares gastaron $2200 en el período analizado. Asumiendo que el monto promedio de las Tarjetas para la población destinataria de Concordia es de $ 48.801, los hogares analizados gastaron, en promedio, el 45% del gasto máximo teórico estimado posible". La tarjeta solo puede utilizarse para comprar alimentos, ya que no permite adquirir alcohol ni retirar dinero.



FERIA POPULAR

En el Marco de la prueba piloto de la Tarjeta Alimentar, se estrenó esta semana en Concordia la primera Feria Popular, en la que se vendieron canastas exclusivas para los beneficiarios del programa. Según supo NA, se preparon 100 Canastas, que se elaboraron especialmente para las personas que recibieron la Tarjeta Alimentar.

Representa el 2% de los ingresos económicos que llegan a la ciudad a través de la Tarjeta Alimentar. Además, a través de la tarjeta se comercializaron diversos productos individuales, sobre todo leche, que se vendió a 35 pesos por litro.

También compraron productos otras personas que no tenían la tarjeta alimentaria y pudieron elegir productos sueltos.

Ahora se comenzará a trabajar en ampliar la oferta, con el objetivo es llegar en 3 meses al 10% de los beneficiarios.

Pero sobre todo generar el hábito de consumo de alimentos de la agricultura familiar, más allá del uso de la Tarjeta o no, explicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social.

La municipalidad, productores, organizaciones sociales y el Banco Nación (aportó siete posnet para el cobro) pusieron en marcha dos ferias, que ofrecieron una canasta con alimentos de alto valor nutritivo y a precios promocionales.

Concordia, con un índice de pobreza del 52,9 por ciento, uno de los más altos del país según el Indec, se convirtió en la primera ciudad del país en la que -semanas atrás- se instrumentó la tarjeta de alimentos, que se distribuyó entre el 18 y 22 de diciembre. Ayer se produjo la recarga de la tarjeta, que se recarga los terceros viernes de casa mes.