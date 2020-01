El campo rechaza una mayor "presión fiscal" Nacionales 19 de enero de 2020 Redacción Por Unos 700 productores se reunieron en una asamblea en reclamo a la “injusticia del aumento de las retenciones a la par de un Estado y una clase política que no da señales de su propio ajuste”. Propusieron lanzar un cese de comercialización de productos agropecuarios y un plan de lucha contra el aumento de la presión impositiva nacional y bonaerense.

Ver galería 1 / 2 - FOTO DIARIO26 MALESTAR. La asamblea de productores agropecuarios en Pergamino. FOTO CARBAP CABECERA. Matías de Velazco (Carbap), Jorge Josifovich (Sociedad Rural de Pergamino) y Jorge Chemes (CRA).

PERGAMINO, 19.- La bronca del campo levantó ayer temperatura en Pergamino, con 700 productores que expresaron de distintas maneras “hartazgo por la presión fiscal”, la “injusticia del aumento de las retenciones a la par de un Estado y una clase política que no da señales de su propio ajuste” y la voluntad de profundizar las medidas de protesta hasta que se modifique el marco político-económico para las actividades agropecuarias.

Aunque la gran mayoría de los casi 40 oradores propusieron un paro -o cese de comercialización-, al cabo del encuentro no se definió ninguna medida de protesta específica. En la asamblea también se propusieron otras medidas, como dejar de pagar impuestos, reducir la producción, acercarse a la población urbana para explicar la situación del campo, realizar protestas en las rutas, sin cortarlas, y manifestarse en Buenos Aires, entre otras.

Porque pese al elocuente enojo, los dirigentes nacionales aún mantienen la postura de dar algunos días más de tregua a Alberto Fernández y su equipo, aunque remarcaron que “sostener el diálogo no es para dilatar tiempos sino para intentar encontrar soluciones”.

Las últimas precisiones sobre plazos sugieren que, si no hay gestos sobre compensaciones, o reducciones de la presión impositiva por parte de los gobiernos -el nacional pero también los provinciales y los municipales- cuando empiece febrero podrían agudizarse las modalidades de reclamo.

Para el productor Pedro Fernández, del partido de Bragado, "hay cada vez más impuestos, menos ganancias y más bolsones de pobreza en las ciudades". Otro productor de la misma zona, denunció: "De Bragado se van 3000 millones de pesos al año (en retenciones), ¿dónde van, a La Matanza, que no tienen luz ni agua?".

Tanto Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), como Carlos Achetoni, su par de Federación Agraria Argentina (FAA), marcaron la presencia de la Mesa de Enlace nacional. En el último caso significó una diferenciación con la FAA local, que no avaló el masivo tractorazo realizado en esta ciudad del norte bonaerense, el pasado martes 7.

También hubo delegados de Sociedad Rural Argentina, pero nadie se presentó institucionalmente en nombre de Coninagro; en un claro síntoma de que aún no hay consenso total en la dirigencia nacional sobre la pertinencia y oportunidad de un paro o corte de negociaciones con el Gobierno.

En la cabecera de la reunión estuvieron Chemes, el líder de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Matías de Velazco, y el presidente de la Rural de Pergamino, Jorge Josifovich.

Entre las filas del auditorio se ubicaron ruralistas de Salliquelló, Rauch, Bragado, Salto, Brandsen, Chivilcoy, Junín, Pila, Coronel Suárez, Chacabuco, General Villegas, Dolores, Navarro , Saladillo, General Belgrano, entre otras localidades.

Durante la asamblea ruralista, que fue convocado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), hubo fuertes críticas al presidente Fernández y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la suba de los derechos de exportación y el aumento de impuestos en la provincia de Buenos Aires.

En el encuentro, que comenzó con la entonación del Himno Nacional, se hizo un minuto de silencio en conmemoración por cumplirse ayer los cinco años de la muerte del fiscal Alberto Nisman. "Falta Justicia en el país, vivimos un paradigma perverso", dijo la productora Andrea Passerini, de Carlos Casares. (Fuente Diario26.com con información de La Nación)