Miles de personas reclamaron justicia por la muerte de Nisman Nacionales 19 de enero de 2020 Redacción Por El acto se realizó en la Plaza Vaticano de la Ciudad de Buenos Aires. Se pidió justicia por lo que consideran el "magnicidio" del fiscal. La consigna de la marcha fue asistir sin consignas políticas, aunque hubo dirigentes opositores que leyeron un documento crítico hacia el actual Gobierno.

FOTO NA A CINCO AÑOS. Los manifestantes portaron banderas argentinas, algunas con cintas negras, y carteles con reclamos de "justicia".

BUENOS AIRES, 19 (NA).- Junto a familiares del fallecido fiscal Alberto Nisman, cientos de personas reclamaron ayer justicia por la muerte del ex titular de la Unidad Especial AMIA y realizaron duras críticas al Gobierno, al que acusaron de intentar "asegurar la impunidad de los culpables" por el atentado a la mutual judía.

En el acto realizado en la Plaza del Vaticano, a escasos metros del Palacio de Justicia, estuvieron presentes la madre del ex fiscal, Sara Garfunkel, y su hermana, Sandra Nisman, quienes se subieron al escenario principal.

También estuvieron presentes la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich; el actor y referente radical Luis Brandoni; el dirigente del PRO Hernán Lombardi; el diputado nacional Waldo Wolff; y el ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi; entre otros dirigentes.

"La fiscal (Viviana) Fein lo único que hizo fue tratar de demostrar que fue un suicidio. Queremos que se haga justicia", sostuvo el abogado Pablo Lanusse, que representa a Sara Garfunkel.

Tras entonar las estrofas del himno nacional, los oradores leyeron el documento, que había sido anticipado el pasado viernes por Bullrich en su cuenta de Twitter.

"Nadie en la Argentina puede darse el lujo de interpretar la muerte del fiscal Alberto Nisman según su ocasional conveniencia política o el cargo que circunstancialmente ocupe. Quien piense que el sillón de Rivadavia tiene el poder de hacer cambiar la verdad; quien crea que la verdad puede escribirse y cambiarse a conveniencia no es más que un aliado de la mentira y cómplice de los culpables", advirtieron los organizadores en el texto.

Según entendieron, "un hecho criminal de este tipo no puede ser interpretado fuera de contexto", porque Nisman "anunció que iba a presentar pruebas contra la entonces presidenta de la Nación (Cristina Kirchner) como principal encubridora de los responsables del atentado a la AMIA y, 4 días después, apareció muerto".

"El Gobierno de aquel entonces -que hoy ha vuelto con la intención de terminar su tarea inconclusa de asegurar la impunidad de los culpables y de quien pactó con los culpables- firmó un pacto clandestino e inconstitucional con la República Islámica de Irán que después transformó en ley con su mayoría automática en el Congreso. Ese pacto transformó a Nisman en la víctima número 86 del atentado a la AMIA y, a quienes lo firmaron y votaron, en traidores a la patria", recalcaron en el documento.

En tanto, insistieron en que "el pacto con Irán llevaba implícita la promesa del gobierno argentino de levantar las alertas rojas que pesaban sobre los iraníes acusados de haber planificado el atentado" a la mutual judía.

Además, cuestionaron que el Gobierno del presidente Alberto Fernández impulse la revisión de la pericia de Gendarmería que afirmó que la muerte de Nisman fue un asesinato.

"Los mismos que lo denostaron. Los mismos que durante un tiempo sostuvieron que lo asesinaron y luego que se suicidó. Los mismos que no supieron qué hacer con un Fiscal de la Nación muerto y contaminaron deliberadamente –o por impericia– la escena del crimen, son los que hoy pretenden ordenarle al Poder Judicial que revise técnica y administrativamente la pericia llevada a cabo por la Gendarmería Nacional", agregaron.



HOY

Las entidades judías de AMIA y DAIA estuvieron ausentes en el acto de Plaza del Vaticano y justificaron oficialmente su decisión en que no realizan actividades en el feriado de shabat. En cambio, estas instituciones realizarán un homenaje a Nisman este domingo por la mañana en el cementerio judío de La Tablada, en donde se encuentran sus restos. Allí también estará nuevamente presente su madre, Sara Garfunkel.



PACHTER

El periodista Damián Pachter, quien reveló la primicia de la muerte del fiscal Alberto Nisman, aseguró ayer que "ya no hay nada más" que lo "ate con la Argentina", al tiempo que recordó la "mezcla de adrenalina y temor" que tuvo cuando informó del trágico hecho.

En la noche del 18 de enero de 2015, Pachter escribió un tuit en el que advirtió: "Me informan de incidentes en la casa del fiscal Alberto Nisman". Escasas horas más tarde, había ampliado la información: "Encontraron al fiscal Alberto Nisman en el baño de su casa de Puerto Madero sobre un charco de sangre. No respiraba. Los médicos están allí". "Mi primer recuerdo es una mezcla de adrenalina, temor y cierta sensación de `jugármela y que sea lo que Dios quiera´. La palabra `incertidumbre´ lo resumiría todo", sostuvo el presentador de i24news.

En declaraciones al portal Ynet Español, el periodista afirmó que es "tan argentino como israelí" y ratificó su intención de continuar viviendo en Israel, a donde se mudó escasos días después de la muerte del fiscal de la Unidad Especial AMIA tras abandonar la Argentina donde trabajaba para The Buenos Aires Herald.