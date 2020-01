Corrió por primera vez en Asia

Con la denominación de París-Dakar, la primera edición de la competencia más exigente del deporte motor en todo el planeta, se largó el 26 de diciembre de 1978 desde la capital francesa, para finalizar en las playas de la capital de Senegal.

Amaury Sport Organisation (ASO), fue la responsable de llevar adelante ese desafío, como lo sigue haciendo, pero con diferentes recorridos durante su historial y transitando por países de cuatro continentes, tras la flamante incorporación de Asia.

Hasta el año 1994 la carrera se puso en marcha desde París, un lugar que fue utilizado para concretar el lanzamiento en forma ininterrumpida, pero más adelante se optaría por otros escenarios de largada, siempre en Europa.

En algunas oportunidades la partida se realizó desde Granada, Barcelona o Lisboa, las dos primeras en España y la restante en Portugal.

También se varios, en determinadas ediciones, el punto de llegada, ya que la prueba finalizó en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), El Cairo y Sham el Sheij (Egipto).

Se corrió en dos continentes, Europa y Africa, hasta 2007, pero apenas una semana antes de ponerse en marcha la competencia de 2008, a raíz de las amenazas de organización terrorista de Al Qaeda, no se corrió ese año.

La decisión fue tomada por el gobierno de Francia y obedeció a razones de seguridad, ante un posible atentado que podría registrarse en Mauritania.

Desde ese momento, ASO empezó a considerar la posibilidad de trasladar esa tradicional carrera a nuevos horizontes, surgiendo como opción válida la de Sudamérica.

El extremo sur de nuestro continente recibió por primera vez al Rally Dakar -su actual denominación- en el año 2009 y la despedida se concretó luego de la edición 2019, tras visitar en sus diferentes versiones a cinco países, con Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú como sedes.

Este año se escribió una nueva página en la historia del Dakar, que se presentó por primera vez en Asia, teniendo como epicentro de su recorrido a un solo país, Arabia Saudí.

Un nuevo desafío para los organizadores, que encontraron una respuesta que ya no estaba en condiciones de ofrecerle Sudamérica y que no es otra que la económica.

La crisis que afectó en los últimos tiempos a la mayoría de los países de esta parte del mundo -en una ocasión solo Perú recibió a la prueba- y que acotó cualquier posibilidad de aportes gubernamentales, obligó a buscar nuevos rumbos.

Fue tentadora la oferta de los árabes, que el acuerdo se pudo sellar luego de un par de reuniones y el Rally Dakar se mudó a la parte occidental de Asia.

En lo deportivo, el balance fue satisfactorio, pero según reconocieron pilotos y equipos, el acompañamiento del público no tuvo absolutamente nada que ver con lo que se puso observar a lo largo de los 11 años que la competencia se radicó en Sudamérica.

Carlos Sainz, a los 57 años, esta vez con un Mini, festejó su primera victoria en Autos (lo hizo anteriormente con Volkswagen y Peugeot), marcando un hito importante.

El estadounidense Ricky Brabec (Honda), fue protagonista de dos hechos que merecen destacarse, al convertirse en el primer piloto de esa nacionalidad en ganar en Motos y al terminar con la racha de 20 años de victorias de KTM.

Por su parte, el chileno Ignacio Casale (Yamaha) volvió a imponer condiciones en Quads, una especialidad en la que ya no marcan tendencia los pilotos de Argentina, como en los primeros años de la carrera en Sudamérica.

No hubo lugar para sorpresas en Camiones, porque la superioridad de los rusos de Kamaz fue aplastante, pese a resignar en la última etapa el tercer lugar del podio, que terminó siendo para la marca bielorrusa MAZ.

Lamentablemente, una vez más el Rally Dakar se cobró una víctima, en esta oportunidad de uno de los protagonistas históricos de la prueba y referente obligado en la categoría Motos, el portugués Paulo Gonçalves.

El piloto lusitano, que se desvinculó Honda para subirse a una Hero, falleció como consecuencia de las gravísimas heridas recibidas tras una caída en la séptima etapa, disputada entre Riad -Wadi Al Dawasi.