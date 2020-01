Siguen en zona de clasificación Deportes 19 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Tras disputarse la última fecha de la primera rueda el viernes (solo resta el partido de la Zona D entre Gimnasia de Santa Fe y Peñarol de Elortondo), los equipos rafaelinos siguen ubicados en zona de clasificación (reservada para los 4 primeros de cada zona) en la Liga Provincial de básquetbol. Recordemos que el viernes Atlético le ganó a Libertad de Villa Trinidad por 91 a 80 y que Ben Hur perdió con Sportsmen Unidos de Rosario 86 a 75, en los dos partidos jugados en Rafaela.

Así quedaron las posiciones del torneo: Zona A, Independiente 14 (7-0); Racing 12 (5-2); Sportsmen 12 (5-2); Ben Hur 10 (3-4); Centenario 10 (3-4); Rivadavia 9 (2-5); Cacu 9 (2-5); Unión 8 (1-6).

Zona B: Náutico 10 (4-2); Brown 10 (4-2); Argentino 9 (3-3); Almagro 9 (3-3); San Lorenzo 9 (3-3); Trebolense 8 (2-4); Unión de San Guillermo 8 (2-4).

Zona C: Firmat 11 (5-1); Atlético Tostado 11 (5-1); Atlético Sastre 9 (3-3); Alma Juniors 8 (2-4); Temperley 8 (2-4); Central San Javier 8 (2-4); Provincial Salto Grande 8 (2-4).

Zona D: El Tala 11 (5-1); Atlético Rafaela 10 (4-2); Timbúes 10 (4-2); Gimnasia 9 (4-1); Libertad 7 (1-5); Atenas 7 (1-5); Peñarol 6 (1-4).



LA PROXIMA FECHA

Zona A: Ben Hur vs. Unión de Totoras; Racing San Cristóbal vs. Centenario de Venado Tuerto; Independiente de Chañar Ladeado vs. Sportsmen Unidos; CACU de Ceres vs. Rivadavia de Santa Fe.

Zona B: Náutico Rosario vs. Almagro de Esperanza; Trebolense vs. San Lorenzo de Tostado y Brown de San Vicente vs. Argentino de Firmat. Libre: Unión de San Guillermo.

Zona C: Atlético Sastre vs. Provincial; Alma Juniors de Esperanza vs. Firmat FC; Temperley de Rosario vs. Atlético Tostado. Libre: Central San Javier.

Zona D: Atlético Rafaela vs. Peñarol de Elortondo; El Tala de Rosario vs. Atenas de Venado Tuerto y Libertad Villa Trinidad vs. Gimnasia de Santa Fe. Libre: Municipal de Timbúes.