Una gran prueba de Atlético en Paraná Deportes 19 de enero de 2020 Redacción Por En su primer amistoso de pretemporada, los titulares del elenco de Walter Otta golearon a Patronato en Paraná por 5 a 2 con un tremendo Denis Stracqualursi, autor de un hat-trick, anotando además Ijiel Protti y Leo Acosta, los 3 hombres de ataque albicelestes. Para el Patrón, que comenzó ganando, anotó los dos goles Gabriel Avalos tras 80’ de fútbol formal. En tanto, los suplentes de la Crema cayeron por 3 a 0. El próximo martes en Uruguay, el equipo de nuestra ciudad realizará su segunda prueba ante Nacional de Montevideo, el campeón uruguayo, en otra buena medida pensando en la reanudación de la PN.

EL HOMBRE GOL. "Tracqua" intenta luchar por el balón ante la marca de un adversario. El atacante rafaelino fue la gran figura del encuentro entre los titulares. DERROTA DE LOS SUPLENTES. Angelo Martino conduce un avance del elenco alternativo de la Crema, que cayó por 3 a 0. LEY DEL EX. Leo Acosta, con pasado en el Patrón, fue otro de los que convirtió para la Crema.

El rodaje futbolístico de Atlético de Rafaela comenzó de la mejor manera en este 2020 de cara al reinicio de la Primera Nacional. En su primer amistoso de pretemporada, la formación base de Walter Otta superó a Patronato en Paraná, equipo de una categoría superior, por 5 a 2 en base a un gran rendimiento colectivo e individual, sobre todo de su tridente ofensivo, y empieza a ilusionar a los propios jugadores, cuerpo técnico, dirigentes en hinchas de cara a lo que se viene.

Se jugaron 2 tiempos de 80' cada uno y ambos ensayos se disputaron en el predio La Capillita, lugar donde habitualmente entrena el elenco paranaense, que en su último encuentro de preparación dejó una mala imagen de cara al reinicio de la Superliga pactado para el próximo fin de semana, donde estará visitando a Banfield el venidero domingo. Cabe señalar que el local, donde tiene como objetivo mantener la categoría, comenzó el periodo de pruebas con un empate con marcador cerrado ante la División Reserva de Unión de Santa Fe. Luego de ese cotejo se trasladó hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde disputó los restantes dos partidos. Primero enfrentó a Nueva Chicago, a quien goleó por 3 a 0 y cerró su minigira por la capital del país con un empate en un tanto ante Atlético Tucumán, en el examen más exigente.

Por el lado del equipo rafaelino, el entrenador puso en cancha a la formación base que le ganó en su último partido oficial del 2019 en el estadio Monumental a Chacarita, con la salvedad del ingreso entre los titulares de Denis Stracqualursi en lugar de Alan Bonansea, quien fue preservado por una molestia. Por ende, los 11 iniciales albicelestes, manteniendo el 4-2-3-1 de los últimos encuentros del año pasado, fueron Nereo Fernández; Lucas Blondel, Alexis Niz, Sergio Rodríguez (Stefano Brundo) e Ignacio Liporace; Renso Pérez (Gino Carignano) y Reynaldo Alderete (Emiliano Romero); Leonardo Acosta (Darío Rostagno), Ijiel Protti (Federico Ortiz) y Junior Mendieta; Stracqualursi.

Enfrente, en el dueño de casa, Gustavo Alvarez, quién no lo utilizó al ex volante de Atlético, Fernando Luna, uno de los refuerzos, alistó con un 5-3-2 a Matias Ibáñez; Christian Chimino, Leandro Marin, Federico Mancinelli (Gabriel Díaz), Milton Benítez y Mathias Abero (Lautaro Comas); Lautaro Torres, Damián Lemos (Santiago Brignone) y Dardo Miloc; Cristian Tarragona y Gabriel Avalos.

En cuanto al partido, el Santo comenzó bien ya que a los 5 minutos convirtió a través de Gabriel Ávalos. Pero después, Atlético se acomodó, fue de menor a mayor, empezó a ser más que su rival y dio vuelta el resultado con tres goles de un incontenible Denis Stracqualursi (a los 10, 25 y 27). Fue una gran performance del delantero rafaelino, que terminó siendo suplente en el último semestre sin poder marcar pero que dio una buena señal de cara a lo que se viene luego de un 2019 complicado, sobre todo en materia de lesiones. Así se terminó el primer tiempo, con un Atlético protagonista y contundente en el área rival. En la segunda parte, ya con varios cambios en ambos lados, la visita siguió siendo más y letal en ofensiva. A los 9' llegó el cuarto por intermedio de Ijiel Protti, el goleador del equipo, a los 25' descontó otra vez Avalos para los locales y dos minutos después, Leo Acosta, con la inexorable ley del ex, puso el definitivo 5 a 2 que le viene bien al elenco rafaelino para continuar mejorando y trabajando con tranquilidad.



LOS SUPLENTES

A segunda hora, se midieron los elencos alternativos, donde en este caso Patronato no dejó dudas y se impuso por 3 a 0 con tantos de Luciano Vietto, a los 28 del primer tiempo, y de Gabriel Compagnucci, a los 16 y José Barreto, a los 23, ambos en la segunda etapa. Los entrerrianos formaron con Federico Acosta, Compagnucci, Díaz (Pablo Cortizo), Walter Andrade y Brian Negro; Martin Aruga, Agustin Suffi, Julián Chicco y Santiago Brinone (Agustin Pastorelli), Comas (Nicolás Delgadillo) y Federico Vietto (Barreto). En tanto, en el equipo de nuestra ciudad jugaron Nahuel Pezzini; Maximiliano Paredes, Franco Racca, Stefano Brundo y Marcos Valor; Enzo Copetti, Emiliano Romero, Mauro Marconato y Angelo Martino; Juan Cruz Esquivel y Rostagno.



SE VIENE EL SEGUNDO

En cuanto a lo deportivo, Atlético tendrá poco descanso en las próximas horas, ya que luego de tener libre este domingo retomará los trabajos de pretemporada este lunes en el predio del autódromo, para luego en horas del mediodía emprender el viaje, con 18 jugadores, hacia la localidad de Trinidad, Uruguay, donde el martes desde las 20 enfrentará al campeón Charrúa, Nacional de Montevideo, en el segundo ensayo, en este caso de nivel internacional, que seguramente será más que interesante y exigente para los del Otta siempre pensando en llegar de la mejor manera desde lo futbolístico al inicio de la segunda parte de la PN. En tanto, el sábado 25, en el estadio Monumental, la Crema se medirá en el tercer amistoso ante Brown de San Vicente, quién se está preparando para su debut en el Torneo Regional Amateur, en tanto que el miércoles 29 está pactado realizar una cuarta y última prueba ante un rival a confirmar. Hay que recordad, que por ahora, el estreno oficial del 2020 de Atlético en la segunda etapa de la Primera Nacional está previsto para el viernes 7 de febrero desde las 21 ante Brown de Adrogué.