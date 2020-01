Una pelea obligó a suspender la función Sociales 19 de enero de 2020 Redacción Por VEINTE MILLONES





Por Adrián Pallares



El tema resultaba casi folclórico cuando el jueves se supo que hubo una fuerte discusión a los gritos entre Sol Pérez y Mónica Farro, en lo que parecía ser un típico escándalo veraniego en Mar del Plata. Pero con el transcurrir de las horas el conflicto se fue agravando al punto que la vedette uruguaya acusó a su compañera de la obra Veinte millones porque habría intentando golpearla. “Yo no me voy a pelear con nadie. Desde noviembre sabía que esto iba a pasar. Fue una situación horrible para todos”, lamentó Farro, quien aseguró que fue insultada. En el ciclo Involucrados, donde actualmente se desempeña como notera, Sol negó la versión.

Encabezada por Carmen Barbieri, cada viernes Veinte millones tiene dos funciones en el Teatro Atlas. Anoche, la primera transcurrió con absoluta normalidad. Pero cuando el público ya estaba sentado para presenciar la segunda, Carmen subió al escenario luego de varios segundos de retraso para anunciar que no se realizaría. Acompañada por Sebastián Almada, autor y director de la pieza teatral, la capocómica dio los motivos de la cancelación: “Sol Pérez no quiere salir a escena”, dijo. Esta negativa se habría motivado en una nueva pelea en los pasillos del teatro de la ex chica del clima con Mónica Farro.

Sol dejó su camarín con todas sus pertenencias, en una muestra inequívoca de que renunciaba a la comedia. Durante toda la madrugada se vivieron horas frenéticas, con los integrantes de la obra intentando destrabar la situación. El empresario Carlos Rottemberg ordenó que no se abriera la boletería hasta nuevo aviso. Según pudo saber Teleshow, como en un principio la idea de la compañía era anunciar que la suspensión había sido por “una causa de fuerza mayor”, y eso involucraba a la sala, Rottemberg buscó aclarar que los motivos eran otros. Y se optó por revelar el escándalo.

Desde su cuenta de Twitter, el Multiteatro (a cargo del Atlas) habló de “desinteligencias internas” en el “equipo artístico” de Veinte millones, afirmó que “deplora este tipo de situaciones anti profesionales” y se disculpó con el público, al que definió como un “rehén inmerecido” de esta disputa de Sol Pérez y Mónica Farro.

Entre tanto, Guillermo Marín, productor de Veinte millones, emitido un comunicado de prensa, liberando de toda responsabilidad al Teatro Atlas. “Ante la imposibilidad de haber estado de forma presencial en la ciudad en la noche de ayer, motivada por un accidente automovilístico que fue de público conocimiento, me dirijo por este medio como productor general del espectáculo para confirmar las cuatro funciones programadas de hoy y mañana en los horarios ya previstos”, informó Marín.

Lo concreto es que este fin de semana habrá función. Marín pudo comunicarse con Sol Pérez, quien le habría pedido disculpas por todo lo sucedido, comprometiéndose a llevar adelante las dos funciones de este sábado, y las dos de hoy.

No obstante, el futuro de la obra es incierto. La única salida al conflicto sería la renuncia de una de las protagonistas del escándalo, y esa sería Farro. Se maneja otra posibilidad: que se vayan las dos. Habrá que esperar las próximas horas, que serán decisivas para la continuidad del espectáculo de Carmen Barbieri en Mar del Plata. Curiosamente, Veinte millones fue la primera obra que Mirtha Legrand vio desde su llegada a la ciudad. Esta vez, Chiquita no trajo suerte.