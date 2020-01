Las ciudades del mundo están participando de la gran celebración Información General 19 de enero de 2020 Redacción Por Liverpool, Bangkok, Buenos Aires, Yokohama y San Francisco son algunas de las opciones para disfrutar de una gran experiencia cultural.

El Año Nuevo chino es una época llena de festejos que tienen lugar en todo el mundo. Una de las frases que más se escucha durante las celebraciones es Gong hei fat choy, que es un saludo con el cual se desea prosperidad. Según el zodíaco chino, el 2020 es el año de la rata y, por lo que se comenta, va a traer buena suerte, amor y nuevas oportunidades. Tradicionalmente, los festejos comienzan el 17 de enero y finalizan el 8 de febrero, mientras que el Año Nuevo chino propiamente dicho tiene lugar el sábado 25 de enero de 2020. A lo largo de tres semanas, los festejos se dividen en tres partes: el pequeño Año Nuevo (tiempo de preparación), el Festival de la primavera (que tiene lugar entre el 25 de enero y el 4 de febrero) y el emblemático Festival de los faroles (8 de febrero).

Booking.com, el líder digital en viajes, cuya misión es que conocer el mundo sea más fácil para todos, presenta algunos de los principales destinos para festejar el Año Nuevo chino. Este tipo de celebración es ideal para disfrutar en familia y que mejor que hacerlo con los abuelos ya que una de las tendencias turísticas del 2020 está relacionada con las vacaciones “mayores” ya que cada vez más abuelos se toman unas buenas vacaciones con sus nietos. Un 76% de los abuelos argentinos consideran que pasar tiempo con sus nietos los mantiene jóvenes*. Y sumado al hecho de que la generación más grande nunca fue tan saludable, aventurera y con ganas de mantenerse jóvenes y activos, cada vez van a ser más populares las vacaciones “mayores” que ofrezcan una variedad de experiencias.*



Liverpool, Reino Unido







La comunidad viajera que se encuentra en el Reino Unido y tiene ganas de festejar el Año Nuevo chino, no puede dejar de visitar Liverpool. El barrio chino de Liverpool está ubicado al sur del centro de la ciudad. Para ingresar, hay que atravesar el emblemático arco ceremonial. Recorré las calles iluminadas del barrio chino, Boldstreet y Liverpool ONE, y admirá los miles de faroles chinos que decoran las calles durante el Festival de los faroles.







Bangkok, Tailandia





Recorré Yaowarat Road y descubrí el barrio chino de Bangkok, un paraíso gastronómico, de compras y templos. Viví una experiencia sensorial llena de imágenes, aromas y sonidos, y disfrutá de la mezcla de la cultura tailandesa y china. Entre los tantos templos dorados, Wat Traimit, que está ubicado en el barrio chino, es uno de los lugares que no te podés perder. En su interior alberga al Buda de oro, la estatua de Buda de oro más grande del mundo. Date una vuelta por el mercado de Sampeng y disfrutá del arte del caos organizado. Además de ser el lugar ideal para comprar cualquier clase de objetos a buen precio y comida callejera exótica, la calle donde está ubicado el mercado fue la primera y principal calle de compras del barrio chino. Date una vuelta por Yaowarat Road el sábado 25 de enero de 2020 para participar de los principales festejos y presenciar los espectaculares desfiles con dragones, además de encender una vela en el santuario de Kuan Yin y en el templo Dragon Flower.





Buenos Aires, Argentina







El 2 y 3 de febrero el Barrio Chino de Buenos Aires ubicado en la zona de Belgrano se viste de fiesta para celebrar el Año Nuevo. Bailes, el Dragón que ofrecerá su danza típica para augurar la buena fortuna para este año, gastronomía, artes marciales, caligrafía china y desfiles de vestidos tradicionales son algunas de las actividades organizadas para este año. La fiesta que se ha convertido en un clásico de Buenos Aires recibe año a año más visitantes y genera más expectativa entre los vecinos del barrio y los visitantes que se acercan a disfrutar de la gran celebración.







Yokohama, Japón





La historia del barrio chino de Yokohama tiene más de 160 años y es el más grande de Japón. La comunidad viajera puede explorar las estrechas y coloridas callecitas de Yokohama y degustar delicias como buñuelos al vapor y fideos de ramen, favoritos de los amantes de la gastronomía. Después de darte una panzada de deliciosa gastronomía china, date una vuelta por Kanteibyo, un impresionante y colorido templo ubicado en el centro del barrio chino.







San Francisco, Estados Unidos





El vibrante barrio chino de San Francisco es uno de los más antiguos de los Estados Unidos, y cuenta con una variedad de restaurantes, casas de té, bares con karaoke, galerías, herboristerías, un mercado de dos pisos y el emblemático Portal del Dragón. Si los viajeros tienen la suerte de estar en el barrio chino el sábado 8 de febrero de 2020, el Gran Desfile es imperdible. El mismo incluye un dragón dorado de 8,5 metros de largo, carrozas, bailarines y música.







Melbourne, Australia





Descubrí el bullicioso barrio chino con un paseo por el Distrito Financiero Central de Melbourne. Empapate de la historia y herencia con una visita al Museo Chino y disfrutá de la deliciosa gastronomía china en alguno de los tantos restaurantes tradicionales. Durante los últimos 160 años, el Año Nuevo chino en Melbourne se viene festejando en este barrio. Date una vuelta por el barrio chino el domingo 2 de febrero de 2020 para sumarte a los festejos y deslumbrate junto a miles de espectadores con el Desfile del Gran Dragón.







Montreal, Canadá





Descubrí el barrio chino de Montreal con un paseo por la calle De la Gauchetière, ubicada entre el centro de Montreal y el caso histórico de la ciudad. Este barrio chino, que tiene forma de L, es uno de los más pequeños del mundo, pero igualmente es uno de los preferidos tanto de los lugareños como de los viajeros del mundo. No te pierdas el puesto que vende barba de dragón, un dulce bastante particular con forma de pelo. Este es el único lugar en América del Norte donde lo podés encontrar.