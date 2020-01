Aumenta 40,2% importe de operaciones de M&A

El mercado de fusiones y adquisiciones de empresas, conocido por su acrónimo en inglés M&A en referencia a las siglas de "Mergers and Acquisitions", ha contabilizado en América Latina durante 2019 un total de 2.432 operaciones, de las cuales 1.028 suman un importe no confidencial de USD 126.668 M, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record (www.TTRecord.com). Estos datos reflejan un aumento del 40,20% en el capital movilizado y un alza de 7,14% en el número de operaciones, con respecto al mismo periodo de 2018.

Por su parte, en el cuarto trimestre de 2019 se han contabilizado un total de 633 operaciones con un importe agregado de USD 51.654,18 M.

En tanto, hasta el cuarto trimestre de 2019 se han contabilizado un total de 151 operaciones de Private Equity, de las cuales 64 transacciones tienen un importe no confidencial agregado de USD 10.839 M. Esto supone una disminución del 9,58% en el número de operaciones y un alza del 16,57% en el importe de las estas con respecto al mismo periodo de 2018.

En cuanto al segmento de Venture Capital, en el año se han llevado a cabo 439 transacciones, de las cuales 279 operaciones tienen un importe no confidencial que suman alrededor de USD 5.322 M, lo que supone un aumento del 30,65% en el número de transacciones y un crecimiento del 66,71% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.



RANKING POR PAÍSES

Hasta diciembre de 2019, por número de operaciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 1.448 operaciones (aumento del 17%), y un crecimiento del 48% en el capital movilizado en términos interanuales (USD 76.486 M). Le sigue en el listado México, con 312 operaciones (un descenso del 12%), y con un alza del 26% de su importe con respecto al mismo periodo del año pasado (USD 18.922 M).

Por su parte, Chile continúa en el ranking, con 242 operaciones (un descenso del 1%), además de un crecimiento del 39% en el capital movilizado (USD 13.874 M). Colombia, por su parte, desplaza a Argentina en el ranking y registra 216 operaciones (aumento del 19%), con un alza del 189% en capital movilizado (USD 12.618 M), lo cual se convierte, junto con Brasil, en uno de los países con resultados positivos, tanto en el número de operaciones, como en importe.

Entre tanto, Argentina ha descendido un puesto en el ranking, con un registro de 156 operaciones, lo cual representa un 25% menos, así como un descenso del 12% en su importe con respecto al mismo periodo del año pasado (USD 5.423 M). Finalmente, Perú ha registrado 135 operaciones (una baja del 16%), con un aumento del 3% en su importe con respecto al mismo periodo del año anterior (USD 8.162 M).



ÁMBITO CROSS-BORDER

En el ámbito Cross-Border se destaca el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior en 2019, especialmente en Europa y Norteamérica, donde se han llevado a cabo 63 y 54 operaciones, respectivamente. Por su parte, las compañías que más transacciones estratégicas han realizado en América Latina proceden de Norteamérica, con 352 operaciones, Europa (304), y Asia (89).

Por último, en el cuarto trimestre de 2019, TTR ha seleccionado como transacción destacada la relacionadas con Asterion Industrial Partners, compañía que ha cerrado la adquisición de 11 centros de datos de Telefónica.por unos USD 611,77 M.