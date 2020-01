La economía de Jumanji. El siguiente nivel. Suplemento Economía 19 de enero de 2020 Por Guillermo Briggiler Mientras continúe la inflación y se quiera desindexar la economía, las empresas no invertirán, no se generarán nuevos empleos y se deberán postergar los sueños de muchos, otra vez...

La economía debe pasar al siguiente nivel, no podemos seguir siempre en la misma discusión sobre los controles de precios, la inflación y la economía indexada. El mundo se curó de la inflación y nuestros gobernantes siguen usándola para su propio juego. Además intentan desindexar la economía sin atacar el verdadero problema, el gasto del estado y la emisión directa e indirecta que éste genera.

Para ejemplificar la falacia de la desindexación y la desdolarización, plantearemos un simple caso. Supongamos que tomo un préstamo en especie, por ejemplo de un kg de carne y me comprometo al vencimiento a devolver éste más un interés. Sería un incumplimiento contractual decir al vencimiento, que no lo voy a devolver porque mis ingresos no se miden en kg de carne y mi sueldo no se indexó con el valor de la carne.

El argumento anterior, ridículo por cierto, se escucha hoy de parte de muchos políticos e incluso del Ministerio de Economía, diciendo que como el país no tiene el dólar como moneda, no es conveniente que se endeude en dólares o que pague en esta moneda, o que los individuos ahorren en moneda extranjera. Manifestando también que no hay que indexar la economía, de manera que el Estado se vuelve el beneficiario de esta situación, por tener el monopolio de la maquinita de imprimir dinero y hacerlo a destajo y lo que es peor, direccionando quien recibe cada partida y haciendo notar que es por voluntad y solidaridad del gobernante que le envían fondos. Luego, los precios de toda la economía suben por presiones monetarias y los ingresos de quienes dependen del Estado, jubilados, pensionados, asignaciones, subsidios, se incrementan por medio de sumas fijas, se presiona a los sindicatos para que las paritarias no copien la inflación y se eliminen las clausulas gatillo en los convenios salariales.

El mismo caso puede plantearse para los deudores de créditos UVA, quienes tomaron préstamos que se ajustan en función al valor del metro cuadrado de construcción, por lo que deben devolver el equivalente a metros cuadrados, que es la unidad de indexación y que además representa también el valor del bien del que son propietarios. Como superamos la economía del trueque, valuamos esto en cantidad de pesos y devolvemos pesos equivalentes a la misma cantidad de metros cuadrados y aparte el interés.

En cuanto a este último, el interés, está formado por varios componentes, el riesgo de que no se devuelva el capital prestado al vencimiento, la perdida de la disponibilidad del dinero por haberla prestado a un tercero, una tasa de ganancia por hacerlo y por supuesto la tasa de inflación, que en el caso de los UVA, por ser en especie, no es tenido en cuenta dentro de la tasa de interés, reflejando solo los primeros tres componentes.

La economía no es un juego, y la vida no es una película, no confundan al pueblo argentino con razonamientos erróneos, si me prestan un kg de carne, debo devolver un kg más el interés. Mientras continúe la inflación y se quiera desindexar la economía, las empresas no invertirán, no se generarán nuevos empleos y se deberán postergar los sueños de muchos individuos, otra vez.



