"La provisión a los pacientes es normal" Locales 19 de enero de 2020 Redacción Por El presidente del Círculo de Farmacéuticos de Rafaela, Leonardo Leiggener hizo referencia a la garantía de medicamentos por parte de las farmacias a los afiliados a PAMI, mientras tanto, continúan las reuniones para saldar la deuda de la obra social.

El Colegio de Farmacéuticos de nuestra ciudad confirmó que no hay cortes del servicio de medicamentos para afiliados al PAMI, pese a que aún no se logró un acuerdo final con la obra social sobre la forma en que saldará su deuda. Recordemos que el pasado viernes hubo una reunión entre la Federación Argentina de Farmacias y funcionarios de PAMI para evaluar el contrato que viene con algún atraso de la anterior administración.

El presidente del Círculo de Farmacéuticos de Rafaela, Leonardo Leiggener, expresó al respecto que "hoy la provisión está normal y no se ha interrumpido y no se piensa hacerlo. Ya hubo reuniones en todos los ámbitos para analizar la realidad con la que nos encontramos hoy, que destaca un atraso desde el mes de septiembre en un porcentaje de los pagos de haberes", mencionó y agregó que "el monto que se debe ya comienza a ser significativo, pero notamos que la nueva intervención de PAMI por parte de tomar conocimiento de la realidad y obviamente saldar lo antes posible la deuda que se venía trayendo. La producción a los pacientes es normal, solamente que acá hay una cuestión institucional entre lo que es PAMI y la red de farmacias, quien es la que presta el servicio, pero para los afiliados no se ve perjudicado en estos momentos", expresó.



CALMAR LAS AGUAS

Si bien admitió “inconvenientes en las farmacias para seguir con la prestación”, aclaró que el servicio para los afiliados a PAMI es “normal” por el momento. De hecho se esperan los avances en una nueva reunión entre las partes donde esperan encontrarle una salida a esta situación.

Además, sigue vigente hasta el 31 de enero la rebaja promedio de 8% en los precios de los medicamentos en general. "La rebaja se sucedió en el mes de diciembre del año pasado de un 8% promedio general, desde los laboratorios que a partir del 6 de diciembre en adelante habían aumentado los costos. Desde ahí se menciona que es un promedio porque no es lineal, no es con todos los medicamentos que se ha bajado un 8%, entonces fue una medida que optó una industria con el gobierno para solidarizarse con la situación que estábamos viviendo y que se extenderá hasta febrero", explicó Leiggener.

A modo de cierre, dijo que "hoy no hay grandes faltas en las farmacias. Nosotros llamamos faltas a aquellos medicamentos que al pedirlo no los manda, es decir, que no se consiguen de laboratorio. Hoy no hay inconvenientes", explicó.

En tanto, argumentó que "la realidad es que el precio del medicamento es significativo. En este año que pasó, acompañando toda la inflación que sucedió, es lógico que ante el consumo estén cada vez más complicados para poder llegar a costear esos precios. Son cuestiones que tanto el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe a nivel provincial o local, están en constante reuniones para obviamente ir resolviendo los asuntos sin perjudicar al afiliado", cerró Leiggener.