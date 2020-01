"Esperamos iniciar las clases de manera normal" Locales 19 de enero de 2020 Redacción Por El titular de AMSAFE Castellanos, Adrián Oesquer, se refirió a las paritarias que el sector espera por estos días e hizo referencia al cronograma de pago, que tanto dolores de cabeza trajo al sector docente.

Llega esta época del año y ya hay olor a paritarias. Las declaraciones de parte de todos los sectores comienzan a emerger y ahora comienza la espera.

En la semana, la Ministra de Educación Cantero deslizó que las reuniones comenzarán en los primeros días del mes que viene, lo que hizo que los docentes comiencen a ver el panorama de otra manera.

"AMSAFE ha tenido solamente una reunión que había convocado la Ministra de Educación, pero fueron temas generales los que se habían tratado y fue mucho antes de que surgieran estos inconvenientes. Ahora esperamos que convoquen a la paritaria, que nosotros siempre solicitamos que sea lo antes posible y poder dar inicio, de manera normal, al ciclo lectivo", expresó el titular de AMSAFÉ Castellanos, Adrián Oesquer y se refirió a las expectativas que tienen de cara al 2020: "nuestras expectativas quedaron un poco aletargadas, ya que esperábamos que el 11 de diciembre, con la llegada del nuevo gobierno, íbamos a tener reuniones para mirar hacia adelante, y la verdad es que nos encontramos con que el gobierno ha cubierto con funcionarios distintos sectores", afirmó Oesquer, quien dijo que esperan el responsable del cargo de la Regional de Educación, quien es el nexo entre los docentes y el Ministerio de Educación provincial", mencionó Oesquer.

Recordemos que Oesquer llegó hace muy poquito al frente del gremio que representa a los docentes del Departamento Castellanos, reemplazando a Griselda Marcos. "El gremio se encuentra fuerte, es único, con la mayoría de los docentes de la provincia afiliados y entendemos que en unidad podemos sostener las políticas que hemos podido conquistar a beneficio de los trabajadores. A futuro es la política que tenemos que adoptar para poder lograr sostenerlas o conseguir conquistas nuevas", marcó Oesquer sobre el tema .

En tanto, dijo que "esperemos poder resolver las situaciones con tiempo y esperamos iniciar las clases de manera normal, que es por lo que nosotros trabajamos. No depende de nosotros, esperamos que el gobierno nos convoque y ver los planteos en estas paritarias, más allá de lo que propongamos nosotros. Todavía no está la fecha y dependerá de la propuesta que pretendan hacer. Entendemos que es una situación muy irregular del país, muy difícil, pero para cada uno de nosotros también, por eso desde ambas partes deberemos acordar de la mejor manera y que los niños puedan iniciar el ciclo lectivo normalmente", mencionó el maestro.



SIGUE EL DISGUSTO

Recordemos que en los primeros días del año los gremios que representan a los trabajadores de la administración central de la provincia y a los docentes públicos y privados recibieron el cronograma de pago y mostraron su malestar ante la difusión del mismo para con el que el gobierno de la provincia, que pagará los salarios de diciembre por exceder "ampliamente lo señalado por la Ley en cuanto al pago de haberes dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes".

"Hemos realizado la presentación ante el Ministerio de trabajo, ya que no cumplía con los requisitos que requiere la ley, como abonar los salarios de cada agente el quito día hábil de cada mes. No obtuvimos una respuesta, se mantuvo, todavía hay gente que no ha cobrado en la primera quincena, se depositaron de manera dispar los montos sin hacer ninguna aclaración al respecto, por lo que esperamos el último día de cobro para ver que todos hayan cobrado lo que correspondían", dijo al respecto el titular de AMSAFÉ Castellanos y agregó que "entendemos que es una situación que se debería modificar porque esa no fue la única irregularidad. Además, no se han cargado las antigüedades correctamente en los recibos de sueldo, lo que implica un monto de salario a no percibir en algunos agentes porque nosotros cobramos un plus por antigüedad y que se va modificando en porcentajes. Estamos esperando que se resuelva esa situación, que se presentó por nota al Ministerio, entendieron que era un error y que se iba a corregir", finalizó.