"Hay que atender primero lo urgente y después lo importante" Locales 19 de enero de 2020 Redacción Por Desde la Federación de Entidades Vecinales de nuestra ciudad, expresan su preocupación por la inseguridad que amenaza la ciudad. Y esperan reunirse con el Ministro de Seguridad Saín para aportar más datos de cómo están los barrios en Rafaela.

La comisión directiva de la Federación de Entidades Vecinales Rafaela expresó sus intenciones de reunirse con el Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Saín, para contarle cómo está la ciudad en materia de inseguridad. Aseguran que comunicarle "en primera persona" al funcionario la realidad que viven los barrios podría ser un buen aporte, para comenzar a trabajar en conjunto.

En las últimas semanas, el tema de la inseguridad se impuso en todos los ámbitos y en nuestra provincia, prácticamente no se habló de otra cosa, después de los múltiples asesinatos en Santa fe y Rosario, y luego de la muerte de Gonzalo Glaría en nuestra ciudad.

Javier Grande, presidente de la Federación de Entidades Vecinales, expresó que "hace varios días que venimos en contacto con el Senador Alcides Calvo, para que nos gestione la reunión con el Ministro y así poder interiorizarlo y expresarle de propia mano la realidad que está viviendo Rafaela, que es muy preocupando. Hay mayores índices de delincuencia y cada vez más graves, por lo que pensamos que lo debe saber, independientemente que está al tanto e informado", explicó en primera instancia y agregó que "sabemos que la cuestión de seguridad no pasa por la existencia de policías o no, pero hay una enorme déficit de efectivos en nuestra ciudad. Además, también queremos plantearle nuestra preocupación en cuánto a los atrasos tecnológicos que tiene la policía. La droga, la delincuencia infantil... son temas que hay que atender y buscar un cambio en la ciudad", dijo Grande al respecto en Radio ADN de nuestra ciudad.



A DISPOSICIÓN

Desde la comitiva dejan a disposición el día y la hora en la que Saín pueda acercarse a la ciudad para poder juntarse con los vecinos, que preocupados, ven como crece la delincuencia en Rafaela. "Uno de los principales temas a tratar, el cual usted debe estar en conocimiento, es el aumento del índice de inseguridad que hay en nuestra ciudad. Cada vez son más los ataques de delincuentes a personas y/o hogares; acción que está causando mucho malestar en los ciudadanos llevándolos a que realicen acciones ,las cuales de acá a un tiempo van a ser difíciles de frenar y controlar", expresaron en el comunicado. "Desde la Federación estamos planteando algunos cambios en el funcionamiento de los equipos territoriales, que están funcionando en los barrios, con equipos territoriales que están caminando en los puntos calientes de los barrios y tratando de llegar primero antes que el delito, a los niños, y para eso trabajamos mucho con talleres laborales y así sacarlos de la calle, y tentarlo con opciones. Hay muchos chicos que en los barrios abandonan la secundaria a los 12 o 13 años por falta de interés o herramientas, y algunos ni siquiera han cursado los estudios primarios. Es por eso que desde las vecinales, con las pocas herramientas que tenemos, atender esas problemáticas con más integración y contención, que se vayan gestionando día a día", explica el presidente de la FEV y agrega que "hay que atender primero lo urgente y después lo importante, y creo que en estos momentos lo urgente es la llegada de policías a Rafaela, cosa de bajar un poco la presión del delito y que los delincuentes no anden tan libremente por las calles. Y segundo, debe haber un cambio en las leyes que realmente sancionen al delincuente. La otra discusión es saber en donde metemos a los delincuentes, ya que tenemos la alcaldía de Rafaela que está llena, abarrotada de presos, no tenemos más donde meterlos. Hay una discusión en materia de seguridad que tiene muchas caras", remarcó.

Por último, dijo que "lo que está pasando es un mensaje directo al delincuente de que puede seguir haciendo lo que quiera, que total no va a pasar nada. Desde Federación venimos pidiendo que se atiendan a los niños, a la juventud. Cuando el chico cometió uno o dos robos, es recuperable. El problema acá es que hasta los 16 años le damos carta blanca para que hagan lo que quieran, pueden matar, vender drogas, y lo único que hacemos es darle una palmadita en la espalda y mandarlo a su casa. Después de los 16 años empezamos a trabajar en profesionalizarlos, sacándolos de los barrios y mandarlos a las Flores, Coronda, Cáceres, donde lo juntamos con delincuentes que hicieron todas. Entonces, acá el problema es de base y por eso hay que contener a los chicos para que no lleguen a ese nivel de delincuencia. Y acá no lo estamos haciendo, ya que las leyes dicen que el menor de 16 años son totalmente ininputables. Y acá tenemos chicos que a los 16 años ya han matado dos veces, por lo que hay cuestiones que tenemos que discutir urgente. Si queremos derechos a mansalva o bien queremos derechos para gente que realmente trabaja y obligaciones para los delincuentes para cumplir las condenas", finalizó Grande.

Ahora, la FEV espera la respuesta del Ministro, una reunión que a priori parece bastante lejana por las prioridades del Ministro en nuestra provincia. Habrá que esperar.