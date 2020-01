Caso Moralez. Que se haga Justicia Carta de Lectores 18 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Mi nombre es Manuel Romero, aunque todo el mundo me conoce como "El Cordobés" en mi barrio, y hoy quiero contar mi verdad. El día 24 de diciembre de 2010, siendo aproximadamente las 22.15 hs., estábamos por cenar en la vereda de

mi casa con mi familia, cuando se generó una pelea, una bandita venía corriendo a Emanuel Moralez "el Villerito". Lo corrieron primero desde el domicilio de algunos integrantes de esta banda, pegándole, tenían palos, hierros v cuchillos. El Villerito corrió hasta la esquina de calles Manuel Obligado y Benito Juárez donde tenía la moto tirada en la calle, le pegaron en todo momento hasta que llegaron a nuestra mesa en cuestión de segundos, sin darnos tiempo a nada.

Con mi familia tratamos de separar y evitar la pelea a los empujones para que se alejen, y defendiendo a Moralez hasta con sallas de plástico. La pelea continuó entre ellos en la calle y después de nuevo sobre la vereda, en todo momento

tratamos de que dejen de pegarle.

En un momento, Moralez que había quedado detrás mío y de mi familia porque estábamos tratando de alejar a los que le

pegaban y separar la pelea, tira un botellazo al tumulto y por mala fortuna me da a mi en la cabeza, justo a mi que estaba delante de él defendiéndolo con una silla plástica. Ahí mi mujer y familia me asisten y me llevan adentro de mi casa para curarme la herida de la cabeza.

La pelea siguió entre ellos, pero al quedar tirado Moralez en la calle todos salen corriendo. Salimos nuevamente afuera, un vecino se acerca y tratamos de asistir a Moralez, quien pidió agua y que por favor le busquen la moto así no se la rompían. Decía que se sentía mal y que no podía respirar hasta que llegó la ambulancia y lo atendió, aunque fue en vano porque el chico falleció.

Esta banda de delincuentes se pusieron de acuerdo entre ellos para inculparme de un crimen que no cometí, sus testigos son falsos, son los mismos integrantes de la banda, novias y amigos.

Hoy me encuentro preso y los asesinos libres, que siguen haciendo de las suyas. Pasan delante de la casa de mi familia y se les ríen en la cara.

Hoy tenemos que lamentar la muerte un chico joven, al que conocía y consideraba una buena persona. Su familia quedó desamparada y no me imagino lo mal que la deben estar pasando por la pérdida de un ser querido. Quiero que se haga Justicia ya que yo no soy el responsable de la muerte de este chico.

Ya no se puede ni siquiera cenar ni estar en la vereda de nuestras casas. Aconsejo a la gente de bien a no meterse en ninguna situación como esta, no debimos involucrarnos porque al final la gente buena termina pagando por los

delincuentes.

Tengo 68 anos, trabajé siempre desde muy chico y lo poco o mucho que tengo fue siempre fruto de trabajo y esfuerzo, no tengo antecedentes penales, todo aquel que me conoce sabe quien soy. Quiero que limpien mi nombre ante la sociedad y también ante la familia de Moralez.

Manuel Romero

DNI 8.567.571