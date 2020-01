Trabajos integradores finales Información General 18 de enero de 2020 Redacción Por Del uso de redes sociales y acceso a la información, al despertar de la conciencia social pasando por el apoyo profesional a emprendedores

Este último diciembre en la Licenciatura en Comunicación Social de UCES, Sede Rafaela, tuvimos ocasión de evaluar y asistir a las presentaciones de TIF (Trabajos Integradores Finales) *que ponen de manifiesto la diversidad de opciones, el aporte social y valía de la carrera.

Desde un enfoque de la investigación periodística nos acercamos a una perspectiva de la realidad de la Copa de Leche “Papa Francisco”, que funcionó en el Asentamiento Villa Sur de Rafaela. Un relato audiovisual, una historia cercana contada desde la vivencia de una de las 20 familias que habitan ese lugar, que demandó un año de trabajo in situ y unos meses más para la postproducción.

Adentrándonos en el motivador mundo de la publicidad descubrimos el emprendimiento “El Ceral”, pyme proveedora de alimento para abejas y cera estampada para uso de apicultores que vende sus productos a 13 provincias argentinas y países limítrofes. Un caso particular y muy específico en el que el plan para el tratamiento de su imagen y comunicación dieron un plus positivo para consolidar su productividad.

Por último, un relevamiento acerca del uso de redes sociales y consumo de información en universitarios en Rafaela. Una encuesta online que mapeó las opiniones y comportamientos de los jóvenes en este sentido. Reveladores resultados que obligan a reflexionar sobre qué es la noticia hoy y los temas que interesan en tiempos de postverdad.

En todos los casos las esmeradas presentaciones fueron enriquecedoras, motivadoras, generándonos más preguntas que respuestas definitivas. Cada una arrojó un poco más de luz sobre cada tema o situación, obligándonos a ampliar la mirada en la comprensión de la realidad actual.

El modo de hacerlo siempre es diverso, creativo, concreto o más abstracto…

La comunicación social ofrece un universo de posibilidades para abordar la lectura crítica de realidades que permitan al hombre alcanzar su máxima aspiración: expresarse con libertad.



(*) El material de los trabajos presentados podrá consultarse en la Biblioteca de UCES Rafaela.