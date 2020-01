Figal al Inter Miami Deportes 18 de enero de 2020 Redacción Por INDEPENDIENTE

Salvo que surja algún imponderable a último momento, Nicolás Figal ya no jugará en Independiente. El defensor de 25 años, surgido de la cantera del club de Avellaneda, partirá para jugar en el Inter de Miami. En la madrugada de la víspera, luego de extensas negociaciones con los norteamericanos, quedó prácticamente acordada su venta.

Si bien en un principio surgió el rumor de que la transacción se iba a consumar a cambio de 5.000.000 de dólares, al Rojo finalmente le entrarán u$s 3.000.000 por el 50% del pase.

El "Rojo" recibirá este domingo a River en el estadio "Libertadores de América" a partir de las 19:15, por el postergado de la fecha 14 de la Superliga, con el objetivo de quedar a seis puntos del líder Argentinos Juniors y meterse en la pelea por la clasificación a las Copas internacionales 2021.



HABLO GALLARDO

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, mostró ayer su desconcierto al señalar que "no" entiende el reclamo de algunos directivos que pretendían postergar el reinicio de la Superliga cuando ya habían aceptado el calendario.

"Si los directivos aceptaron el calendario, no entiendo por qué hoy reclaman", aseguró el "Muñeco" al ser consultado sobre la polémica generada respecto a la reanudación del torneo local. Y agregó: "Todos perdimos jugadores en la Sub 23, en mayor o en menor cantidad. Yo en la votación vi que muchos equipos que no tenían jugadores citados votaron para que no se reanude la Superliga".

En una conferencia de prensa que brindó luego de la práctica matutina en Ezeiza, el técnico de River lamentó: "Vivimos en Argentina y tenemos estas dificultades hasta para cumplir algunos reglamentos. Ojalá podamos coincidir en que esto sea lo más prolijo posible".