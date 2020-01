Industriales entregaron su amplia agenda al ministro Costamagna Locales 18 de enero de 2020 Redacción Por Dirigentes de la Comisión de Industrias del CCIRR recibieron al ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna para tratar los principales temas del sector productivo local.

El ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, el rafaelino Daniel Costamagna, llegó ayer a esta ciudad acompañado por integrantes de su equipo de gestión para reunirse, al mediodía, con referentes de la Comisión de Industrias del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) en la sede de la gremial empresaria de Necochea y 9 de Julio.

El presidente del CCIRR, Andrés Ferrero, fue el anfitrión junto a Adolfo Hartmann y Mauricio Rizzotti entre otras autoridades del ministro y sus colaboradores, el secretario de Industrial, Claudio Mossuz -rafaelino radicado en Rosario-, el secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher -también de esta ciudad- y la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima.

En este escenario, los dirigentes que representan a los diferentes sectores y áreas industriales de la ciudad plantearon diversos temas que forman parte de la agenda de la entidad, entre ellos habilitar nuevo suelo para la radicación de fábricas, un proyecto que avanza a paso de hormiga desde hace años mientras distintas empresas compran terrenos y construyen galpones en distritos como Bella Italia, Presidente Roca, Susana o Lehmann ante la imposibilidad de acceder a un lote en esta ciudad. "Se van con sus trabajadores y sus impuestos a otro distrito", advirtió un empresario ante la lentitud del Estado en todas sus formas para dar respuesta a una demanda que viene de lejos sin que la política se interese "en serio" en satisfacer.

Lo que sigue son los ejes temáticos planteados por el sector productivo rafaelino ante Costamagna y su equipo.



INFRAESTRUCTURA

INDUSTRIAL

Ampliar de la disponibilidad suelo productivo en el área industrial de Rafaela por medio del desarrollo del loteo “Niwol”.

Concretar de la obra de pavimentación de mano sur del acceso al PAER y de calle 500 Millas.

Pavimentar los caminos públicos 5, 6 y 8 entre la traza actual de la RN34 y la futura “variante “Rafaela”, para ampliar la disponibilidad de suelo industrial y, a la vez, poder avanzar con el desarrollo integral de una zona de actividades logísticas.

Garantizar la dotación de personal y equipamiento para el destacamento de bomberos y emergencias médicas del “área de servicios comunes”.



INFRAESTRUCTURA

ENERGÉTICA

Ampliar de la red local de distribución de gas natural en el área industrial con financiamiento de ENERFE, la empresa de Gas y Energías Renovables de Santa Fe.

Tendido de línea de extra alta tensión entre Malvinas Argentinas (Córdoba) y Santo Tomé (y obras complementarias).

- Litigiosidad laboral: adhesión de la provincia a la nueva Ley de ART y apertura de Comisión Médica de la SRT en Rafaela.



EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

Coordinar la organización de un evento provincial de robótica con sede en Rafaela para promover la creatividad, el diseño y la resolución de problemas a través de desafiantes y educativos concursos y actividades con robots.

Evaluar alternativas de fortalecimiento del ITEC RAFAELA, entidad que contribuye a la formación de personas para rápida inserción laboral en el sector productivo.



TURISMO INDUSTRIAL

La construcción de una “Muestra Industrial de Rafaela y la Región (MIRaR)” de manera de contar con un espacio permanente que combine una exposición histórica (estilo museo) con una contemporánea (producción actual), haciendo un uso intensivo de medios tecnológicos (pantallas interactivas, realidad aumentada, etc.).



COMERCIO EXTERIOR

Cooperar en gestiones para el nombramiento efectivo de las diferentes jefaturas de Aduana Rafaela.

Apoyar gestiones para la construcción de nueva sede de Aduana Rafaela en el PAER.

Impulsar gestiones para reactivar líneas de financiamiento de operaciones de comercio exterior.

Rediseñar una "Agencia de Promoción del Comercio Exterior" (transformando "Santa Fe Global", la Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional).

- Seguro ambiental: creación de un fideicomiso provincial de seguro ambiental industrial que brinde cobertura de seguro real contra accidentes ambientales para el sector industrial.



EMERGENCIA INDUSTRIAL

Brindar asistencia impositiva (refinanciación de deudas y suspensión de embargos). En este punto se destacó el plan de regularización de deudas impositivas provinciales recientemente anunciado.

Facilitar la apertura de "Procedimientos Preventivos de Crisis" y acompañar pedidos de Programas de Recuperación Productiva (REPRO).

Negociar con bancos privados tasas preferenciales para descuento de cheques y créditos para capital de trabajo.

Aprobar moratoria por deudas de energía eléctrica a tasas razonables (y suspender los cortes de servicio).

Reducir la presión tributaria sobre las tarifas de servicios públicos (la tarifa industrial debería estar exenta de todo otro tributo, tasa o contribución) y aplicar el congelamiento de los cuadros tarifarios, de electricidad, gas, agua y transporte en la provincia.



COMPETITIVIDAD

Desarrollar programas de asistencia técnica, capacitación y vinculación tecnológica para la generación de procesos (individuales y asociativos) de ciencia, tecnología e innovación productiva.

Ampliar el fondo rotatorio de la agencia de desarrollo ACDICAR e impulsar el Centro Tecnológico Rafaela.

Potenciar la “Mesa Santafesina de Gas y Petróleo” para apoyar desarrollo de proveedores para “Vaca Muerta".

Evaluar propuesta regional para que usuarios industriales, comerciales y de la construcción puedan descontar parte de su factura de energía eléctrica con inversiones tecnológicas destinadas a mejorar la eficiencia energética de sus procesos y/o para la generación de energía con fuentes renovables.

Flexibilizar contratación de potencia para permitir a los grandes usuarios repactar los contratos, sea por razones de estacionalidad o bien por menor nivel de producción a raíz de la caída de ventas.

Mejorar la vinculación territorial de la región, a través de la reactivación del transporte ferroviario y el servicio aéreo.

Reactivar los programas nacionales de promoción de inserción laboral (Programa de Inserción Laboral -PIL- y Acciones de Entrenamiento para el Trabajo -EPT-) y de crédito fiscal para instituciones.

En otro orden, los industriales dieron a conocer su visión respecto de la compleja coyuntura que atraviesan la mayoría de los sectores. En este sentido, hubo planteos vinculados a la fuerte caída del consumo interno, los elevados costos logísticos e impositivos y a la ausencia de herramientas financieras a costos razonables. No obstante, se manifestó que esta difícil situación no tiene aún un correlato directo ni masivo con el nivel de empleo, por lo que los funcionarios públicos valoraron el esfuerzo del sector empleador para sostener al máximo posible a sus colaboradores.



APOYO PARA LA

EMERGENCIA

Tanto Costamagna como los secretarios de su cartera, expresaron la importancia de sostener este tipo de encuentros para articular acciones que potencien la capacidad empresarial local. En este sentido, se acordó una nueva reunión a principios de marzo, en la localidad de Esperanza, en el marco de la "Agenda Regional de Industrias" (ARDI), para analizar las diferentes necesidades e iniciativas de carácter regional.

Por otro lado, Costamagna hizo referencia a la situación de emergencia que atraviesa Santa Fe, por lo que solicitó el apoyo de todas las instituciones para lograr que la legislatura apruebe el proyecto de emergencia que ha elevado el ejecutivo provincial. A su turno, Baima indicó que buscarán lograr que la ciencia y la tecnología se encuentren a disposición del sector productivo y además potenciar la capacidad innovadora ya presente en la provincia. En tanto, Bürcher destacó que darán un fuerte impulso a la exportación de servicios basados en el conocimiento (software, diseño, industrias creativas y culturales, etc.). Por su parte, Mossuz señaló que apoyará las múltiples gestiones que presentó la entidad, procurando dar respuesta lo más eficiente posible.