Triunfo Cremoso y caída de BH Deportes 18 de enero de 2020 Redacción Por Atlético se impuso a Libertad de Villa Trinidad por 91 a 80, mientras que Ben Hur no pudo con Sportsmen por 86 a 75

FOTO JORGE BARRERA EN EL CASARIN./ El juvenil Valentín Vasquez busca desequilibrar en ofensiva. EN EL COLISEO./ Federico Serrano tuvo una gran labor, pero no alcanzó.

Atlético de Rafaela se impuso a Libertad de Villa Trinidad en la reanudación de la Liga Provincial. El equipo dirigido por Marcelo Miretti venció en el Lucio Casarín por 91 a 80, en un partido que dominó de principio a fin, aunque tuvo un quedo bastante pronunciado en el último cuarto, con un parcial de la visita 33 a 18.

Pese a la baja de Jonatan Faber, la Crema sacó provecho de la buena noche de los perimetrales, siendo Nicolás Mayer el goleador del juego con 30 puntos. Así, se pudo recuperar de dos traspiés consecutivos y sigue entre los primeros de la Zona D.

Por este grupo, Timbúes se impuso a Atenas de Venado Tuerto 107 a 77. El domingo juegan Gimnasia de Santa Fe - Peñarol de Elortondo.

Esta fue la síntesis: Estadio: Lucio Casarín. Arbitros: Emanuel Dell Colle y Tomás García. Parciales: 27-13, 52-29, 73-47.

Atlético: Mire 7, Mayer 30, Bertero 17, Balangero 13, Dalmazzo 0 (fi). Vasquez 5, Riboldi 12, Pecantet 4, Nasi 1, Volta 2. DT: M. Miretti.

Libertad Villa Trinidad: Monetti 10, Traverza 20, Paulón 8, Ferrero 10, Falasconi 20 (fi). Riberi 2, kolibski 2, Filippi 8. DT: J. Bessone.



CAIDA BENHURENSE

Sportsmen Unidos de Rosario frenó la racha favorable de Ben Hur en la Liga Provincial, al derrotarlo anoche en el Coliseo del Sur por 86 a 75, en la reanudación del certamen por la séptima fecha de la Zona A, última de la rueda inicial.

El dinámico elenco rosarino, con una rotación larga, no pudo ser superado por el batallador elenco de Cristian Losano, que se fue descalificado en los pasajes finales por dos técnicas.

En el arranque del segundo tiempo quedaron con 4 faltas Porchietto y Facundo López, lo cual condicionó en parte el tramo decisivo del juego. Luego el sunchalense dejó definitivamente la cancha ni bien se inició el cuarto final, donde la visita había sacado 15 puntos y luego el Lobo llegó a ponerse a 5 faltando 2 minutos y medio.

Para destacar, la gran noche de Federico Serrano con 33 puntos y 6 de 10 en triples.

Esta fue la síntesis: Estadio: Coliseo del Sur. Arbitros: Marcelo Varela y Lucas Chaparro. Parciales: 22-23, 37-40, 55-66.

Ben Hur: Porchietto 3, Federico Serrano 33, Burkett 3, López 5 y Guzmán 28 (fi). Ferrario 2, Francisco Serrano 1. DT: C. Losano.

Sportsmen Unidos: Hospital 11, Cingolani 7, Tripelli 11, F. Rodriguez 18, Seveso 2 (fi). Grunale 0, Cardona 10, Zapata 2, Allende 2, G. Rodriguez 19, Bolxader 4. DT: C. Le Bihan.

Estos fueron los otros resultados del grupo: Centenario 77 - Rivadavia 78; Unión de Totoras 59 - Independiente 89; Racing 76 - CACU 66.