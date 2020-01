Trabajadores rurales esperan por un bono y actualización de sueldos Locales 18 de enero de 2020 Redacción Por Durante este mes de enero, el gremio de la UATRE oficializaría los aumentos que esperan los trabajadores del sector en cuanto al sueldo. Se está trabajando también para que se le otorgue un bono a los empleados.

FOTO ARCHIVO HUGO PERINO. Secretario general de UATRE Rafaela.

Los trabajadores rurales continúan esperando información sobre la actualización de un bono que estarían cobrando dentro de los acuerdos que tiene el sector a través de la Comisión Nacional de Trabajadores Agrarios. En este sentido, el secretariado general trabaja por esta actualización mencionada, que seria algo parecido a lo que otorgará el gobierno nacional, y en el medio, están las subas de los sueldos, otro punto por el cual están pendientes.

Hugo Perino, secretario general de UATRE Rafaela, dialogó con La Mañana de ADN y dijo que "estamos buscando la actualización de las paritarias y de esta manera ver si podemos impulsar ese bono o conseguir un porcentaje de acuerdo a las actividades para equiparar ese bono. Estamos por buen camino y si Dios quiere en los próximos días vamos a tener novedades. Le pedimos paciencia a los trabajadores, nuestra gente está trabajando en eso y poder actualizar las escalas salariales", expresó. También mencionó que "en principio, los trabajadores rurales hemos quedo excluidos de ese bono que emitió el gobierno nacional, pero nuestros trabajadores, conjuntamente con las distintas comisiones, se reunieron el pasado 9 de enero y se ha avanzado en la posibilidad de una actualización en lo que es nuestra paritaria. Nosotros habíamos tenido en el 2019 una paritaria cercana al 30% con una cláusula de negociación a partir de este mes de enero para ver cómo ha sido la inflación y buscar una mejora salarial para nuestros representados. Se ha avanzado bastante pero aún no se ha formado nada todavía. En las próximas horas habrá una nueva reunión pero creo que seguramente, durante enero se va a oficializar la actualización. También se está debatiendo el tema de algo similar al bono que ha dado el gobierno pero dentro de los acuerdos que tenemos nosotros a través de la Comisión Nacional de Trabajadores Agrarios por cada una de las más de 500 actividades que tenemos. Estamos por el buen camino, y si Dios quiere en los próximos días se va a estar conformando todo. Hay que tener un poquito de paciencia sabiendo que nuestra gente está trabajando duro junto a otros representantes de trabajadores del gobierno para poder actualizar estas escalas salariales de los compañeros y trabajadores rurales".

En relación al trabajo rural que se realiza en la provincia, y la realidad en relación al resto del país, Perino destacó que "hay mucha diversidad de actividades. El departamento Castellanos se fue acomodando bastante la situación, en el departamento La Capital hay muchas quintas y está también la cosecha de frutillas. Después están las actividades del empleado de los tambos y también tenemos las actividades de los tractoristas, donde hay un poco menos. Pero tenemos que decir también que el trabajo en negro supera en su promedio general el 40%, pero faltan algunas políticas de estado. Habría que bajar el tema de los aportes o ver de qué manera se puede trabajar en conjunto para que aquella persona que tenga un trabajador blanqueado tenga la posibilidad de tenerlo como corresponde. Sabemos que las cargas impositivas son muy altas más allá de que estoy convencido que en estos últimos dos años, el campo ha sido rentable no solo por el hecho de que ha acompañado el tiempo, sino también que las cosechas y los rindes han sido excelentes. Por lo menos, en gran parte de la provincia de Santa Fe, los productores han tenido una muy buena cosecha y les ha ido muy bien".



UNA MALA COSTUMBRE

En otro segmento de la charla, Perino destacó que "también tenemos esa mala costumbre del sector empleador de tener al trabajador mal registrado, aunque no sabemos si lo hacen de forma caprichosa. Tenemos que defender al pequeño productor, pero no tengo dudas que los grandes productores lo hacen por una cuestión de capricho porque no pueden tener una máquina que vale millones de pesos y al empleado que tienen manejando esa máquina con un sueldo menos a 30.0000 pesos. La verdad que es irrisoria la situación. Creo que con el tiempo y haciendo un trabajo en conjunto con las distintas cámaras vamos a ir mejorando, registrando y trabajando".

Por último, se mostró optimista de cara al futuro con el cambio de gobierno provinicial y nacional. "Esperemos que al nuevo presidente y al nuevo gobernador les vaya bien y que se pueda llegar a cada rincón de la provincia donde haya un trabajador para poder actualizar su situación, regularizar sus condiciones de trabajo, mejorar su calidad de vida y que tengan un recibo de sueldo acorde a la actividad que realizan. No hay solución gremial sino solución política. No nos queda otra que tener fe, pero también la tenemos que ayudar con mucho trabajo".