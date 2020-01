Fernández: "La memoria no se puede robar ni destruir" Nacionales 18 de enero de 2020 Redacción Por Fue durante el acto para restituir una placa en memoria del hijo de Taty Almeida.

FOTO NA ENCUENTRO. Fernández con Taty Almeida.

BUENOS AIRES, 18 (NA).- El presidente Alberto Fernández participó ayer en el Instituto Geográfico Nacional del acto de restitución de la placa en memoria de Alejandro Almeida, hijo de la dirigente de derechos humanos Taty Almeida, y afirmó que "la memoria no se puede robar ni destruir".

"Hoy vinimos junto a la querida Taty Almeida al lugar donde trabajaba su hijo, secuestrado en 1975, para poner la placa en su homenaje que había sido robada hace una semana. La memoria no se puede robar ni destruir, siempre la mantendremos viva", resaltó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Al colocar la placa, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; y por la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Por su parte, Pietragalla expresó: "Como dijo Néstor Kirchner), nos guía el amor, y no el rencor ni el odio. Esto que pasó con la placa es un símbolo de lo que sucedió en política de Derechos Humanos en nuestro país en los últimos cuatro años".

Alejandro Almeida trabajó en el área de cartografía del IGN unos meses antes de ser secuestrado.

La placa que lo recuerda fue colocada el 22 de marzo de 2013, y la restitución de la misma se realizó luego de que fuera dañada y arrancada.

Se trata de un nuevo gesto de cercanía del Presidente con los organismos de derechos humanos, luego de haber recibido a los principales referentes del sector el pasado lunes en la Casa Rosada.

En ese encuentro, Fernández transmitió su "compromiso inquebrantable" con la causa que defienden los organismos de Derechos humanos, y resaltó: "Estoy muy convencido de lo que hay que hacer y sé muy bien dónde no queremos volver".

"Ustedes tienen un lugar ganado en la historia porque tuvieron el coraje de levantarse y contarle al mundo lo que estaba pasando en nuestro país y convertir ese dolor en fuerza para que los responsables sean juzgados", expresó el jefe de Estado.