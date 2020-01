Visa para un sueño Deportes 18 de enero de 2020 Por Néstor Clivati Leer mas ...

FOTO WEB DEBUTA EL SUB23. / La Selección Argentina se mide hoy con sus pares de Colombia.

Esta noche en Pereira, la Selección Argentina Sub 23, iniciará el camino que lo deposite en Tokio a fines del próximo mes de julio. Un desafío que tiene sus complejidades deportivas en dos frentes; uno de ellos, el interno, ya que la mayoría de lo clubes europeos, al no estar obligados a ceder a sus futbolistas para este nivel de competencia, se afirmaron en herramienta y le bajaron el pulgar a la convocatoria de Fernando Batista, obligando al entrenador, a reperfilar el plantel y bucear mucho mas en el mercado doméstico, para que esas suplencias, no hagan mella en la producción general del equipo y el otro aspecto que le pone interrogantes, al resultado final de esta empresa, es el propio nivel del campeonato, con combinados muy fuertes y en algunos casos, ávidos de llegar a esa Meca deseada de los Juegos Olímpicos.

En los dos casos, las exigencias para este joven cuerpo técnico se multiplicarán y a partir de hoy, comenzaremos a tener mayores elementos que nos permitan cierto grado de optimismo o la incertidumbre, esta última, un factor común de las ultimas experiencias en juveniles.

Argentina es bicampeón Olímpico, después de sobrados méritos en los juegos de Atenas en 2004 y en la edición siguiente en Beijing; tanto Marcelo Bielsa como Sergio Checho Batista, tuvieron disponible los mejores futbolistas de aquellos tiempos en esa franja etaria, un beneficio que, sumado, a la jerarquía de la mayoría, cooperó para que esos logros, se convirtieran en inobjetables.

En la lista de esos integrantes de generaciones doradas, se destacan, Lionel Messi, Ángel Di María, Sergio Agüero, Sergio Romero, Gonzalo Higuain, Juan Roman Riquelme, Carlos Tévez, Javier Saviola, el Kily González y Javier Mascherano, este último, el único factor común entre los dos equipos que se colgaron las medallas de Oro, el rosarino, ahora de regreso a nuestro fútbol para jugar por Estudiantes de La Plata, se ubica en el podio de los deportistas argentinos, al poseer esas dos preseas, que de momento, ningún otros representante de nuestro país en este tipo de torneos, pudo equiparar.

Claro que estas marcas no autorizan a señalar que el fútbol argentino, tiene la fórmula para imponerse con naturalidad en los Juegos; la historia que siguió a esa sucesión de conquistas, mostro la otra cara. A pesar de semejantes antecedentes, los albicelestes, no superaron el corte clasificatorio para los juegos de Londres y en Río de Janeiro, en 2016, en medio de la crisis afista, un improvisado equipo dirigido por el Vasco Olarticoechea, quedó eliminado en la fase de grupo, pisoteando esa gloria que se había conseguido una década atrás.

En esta oportunidad las chances de clasificación no son utópicas, pero resulta un enigma el rendimiento de un equipo que recién se terminó de ensamblar en los últimos días.

Batista, un apellido ligado a un resultado feliz en este tipo de competencias, procurará llevar a estos colores a Japón, para ello primero, necesitará la visa para ese sueño olímpico.



UN EQUIPO EN FORMACION



Argentina arranca este sábado ante Colombia, luego jugará el viernes 24 frente a Chile, a las 22.30; el lunes 27 irá con Ecuador, a las 20, y el jueves 30 chocará con Venezuela, a las 20. Todos los partidos serán en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira; el horario corresponde a Argentina (son dos horas más que en Colombia). Buscará uno de los dos lugares en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se celebrarán entre el 24 de julio y el 9 de agosto.

El torneo se disputará en dos fases: en la primera, los 10 seleccionados se dividirán en dos grupos y los dos primeros de cada zona accederán al cuadrangular final, que se disputará en formato de todos contra todos y clasificará a los dos primeros a la cita olímpica.

Por lo que se ha visto hasta ahora, el DT le dio la confianza a Facundo Cambeses; Andrés Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Claudio Bravo; Fausto Vera y Nicolás Capaldo; Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Agustín Urzi; Adolfo Gaich.

Después de los partidos con Racing, en Ezeiza (1-0 para la Academia, con gol de Lisandro López) y ante Paraguay (1-1, con tanto de Mac Allister), Batista siguió ensayando con el mismo "11", inclusive en tierras "cafeteras".

El equipo de Batista ha utlizado un sistema de juego 4-2-3-1 que se ha hecho muy fuerte en la recuperación con Vera (se impuso a Matías Zaracho) y con Capaldo. Hacia adelante Álvarez, Mac Allister y Urzi con los creativos que harán que el equipo sea de posesión o bien rápido. El cordobés Gaich, el pibe de Bengolea, es la referencia de área o para pivotear y quien aventajó a Nahuel Bustos.

Hacia abajo, se destaca la zaga entre Facundo Medina y Nehuen Pérez, mientras que Herrera y Bravo son duros para marcar y sorprenden con sus proyecciones. En el caso del arquero, Facundo Cambeses se quedó con un puesto para el cual también estaba bien perfilado Joaquín Blázquez, quien es propiedad de Talleres pero está a préstamo en el Valencia de España.

Hasta aquí las inferencias con los pocos elementos con los que se cuentan para ordenar ciertas ideas, al momento del análisis.

Hay margen para la ilusión, esa frescura y apetito de los integrantes de esta delegación, le dan el plus y el sustento a la misma y acaso, allí, se encripte esa respuesta, que todos los hinchas albicelestes, esperan sea, con un final feliz y la clasificación a Tokio 2020.



Las posibles formaciones:



Argentina: Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo; Fausto Vera, Matías Zaracho o Nicolás Capaldo; Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Agustín Urzi; Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.



Colombia: Esteban Ruiz; Ánderson Arroyo, Carlos Terán, Eddie Segura, Gabriel Fuentes; Eduard Atuesta, Kevin Balanta, Iván Angulo, Nicolás Benedetti; Luis Sandoval y Jorge Carrascal. DT: Arturo Reyes.



Estadio: Hernán Ramírez Villegas.

Hora de inicio: 22:30 - TV: TyC Sports.