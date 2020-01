Guzman ante bonistas e inversores en EE.UU. Nacionales 18 de enero de 2020 Redacción Por Presentará los lineamientos del programa económico del Gobierno argentino.

BUENOS AIRES, 18 (NA).- El ministro de Economía, Martín Guzmán, viajará a fin de mes a Nueva York para participar de una reunión del Consejo de las Américas, donde expondrá sobre la política económica ante inversores, banqueros y bonistas.

Según indicaron ayer fuentes del Palacio de Hacienda, no está previsto que el ministro pase por Washington, lugar en el que tiene su sede el FMI. Será el primer viaje de Guzmán a una de las capitales financieras más importantes. Presentará los lineamentos del programa económico, en un escenario de gran expectativas sobre cómo la Argentina buscará renegociar su abultada deuda.

Guzmán irá a Estados Unidos antes de visitar el Vaticano, donde el 5 de febrero próximo participará de un seminario de economía en el que también expondrá la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Si bien no se conoce aún una agenda oficial, está abierta la posibilidad de que Guzmán mantenga reuniones con bancos internacionales, fondos de inversión y tenedores de bonos de la deuda, en su paso por Nueva York.

El anuncio se realizó horas después de que la titular del FMI brindara en Washington otra señal de cercanía con el gobierno de Alberto Fernández.

"Hemos tenido interacciones muy constructivas hasta ahora con el nuevo liderazgo en la Argentina", dijo Georgieva, durante un evento en el Instituto Peterson de Economía Internacional, un centro de investigaciones de Washington.

La Argentina debe hacer frente a vencimientos por unos US$ 40.000 millones este año, que el gobierno buscará refinanciar al menos hasta 2022.

La deuda externa total de la Argentina ronda los US$ 330.000 millones, alrededor del 75% de Producto Bruto estimado para el 2019.

"Estamos buscando hacer lo que podamos para ayudar a Argentina", indicó la titular del FMI, al formular declaraciones desde Davos, Suiza, donde se realiza la reunión del Foro Económico Mundial al que no concurrirá ningún funcionario del Ministerio de Economía, pero sí el presidente de YPF, Guillermo Nielsen.

La titular del FMI señaló: "Estamos de acuerdo con la necesidad de restaurar la economía y abordar el aumento de la pobreza, que ha afectado negativamente a muchos argentinos".