La Crema se prueba con Patronato Deportes 18 de enero de 2020 Redacción Por En Paraná. El equipo de Walter Otta jugará, en la mañana de hoy, su primer juego de pretemporada y será ante el elenco de la Superliga.

FOTO J. BARRERA PRIMER AMISTOSO. / Atlético visita hoy a Patronato de Paraná en lo que será el primer juego de pretemporada.

La semana de exigencia física en medio de un clima que supo acompañar, ya que las temperaturas no fueron tan elevadas como al comienzo mismo de la pretemporada, llegó a su fin y ahora es turno de comenzar a sumar rodaje futbolístico. Este sábado, en Paraná, Atlético de Rafaela disputará su primer juego de preparación y será ante Patronato, elenco que se prepara para el reinicio de la Superliga.

Para el ‘Patrón’ será su último ensayo, confirmado que el torneo de Primera vuelve el próximo fin de semana y estará visitando a Banfield, el domingo 26 a las 17:35hs. Mientras que para la “Crema” serán sus primeros minutos de fútbol del 2020, recordando que la Primera Nacional se reiniciará el fin de semana del 7 de febrero.

Atlético trabajó en la mañana de ayer en el predio del Autódromo y fue ahí donde el entrenador Walter Nicolás Otta paró dos posibles equipos para los encuentros de hoy. Serán dos encuentros, en el predio La Capillita, de 80 minutos cada uno.

Por un lado estarán Nereo Fernández; Lucas Blondel, Alexis Niz, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Renso Pérez y Reinaldo Alderete; Leonardo Acosta, Ijiel Protti y Junior Mendieta; y Denis Stracqualursi.

La formación alternativa lo hará con Nahuel Pezzini; Maximiliano Paredes, Franco Racca, Stéfano Brundo y Marcos Valor; Enzo Copetti, Emiliano Romero, Mauro Marconato y Ángelo Martino; Joaquín Quinteros y Juan Cruz Esquivel.

También estarán viajando los arqueros Matías Tagliamonte y Cristian Geist; más Facundo Britos, Federico Ortíz, Darío Rostagno, Gonzalo Bravo y Ciro Carignano.

Los que finalmente no podrán estar para este primer amistoso, por diferentes molestias físicas, son Gastón Tellechea y Alan Bonansea.

Hay que recordar que luego del encuentro de hoy ante Patronato, Atlético descansará el domingo, retornará el lunes por la mañana a los trabajos y pasado el medio día viajará con rumbo a Uruguay, donde enfrentará el martes (en la localidad de Trinidad, departamento de Flores) al actual campeón uruguayo Nacional de Montevideo. Luego, el sábado 25 por la mañana, estará recibiendo a Brown de San Vicente en el Monumental de Alberdi.



EL RIVAL



Patronato está cerrando su pretemporada y tiene la cabeza puesta en su debut en la Superliga. El DT Gustavo Álvarez no contará para el juego de hoy ante Atlético con dos exCrema, Fernando Luna y Bruno Urribarri, ambos con diferentes molestias físicas. Los que tampoco podrán estar serán Hugo Silveira, Matías Escudero y Santiago Rosales.

De esta forma, el elenco entrerriano irá con un 5-3-2 y los siguientes nombres: Matías Ibáñez; Christián Chimino, Leandro Marín, Federico Mancinelli, Oliver Benítez, Mathías Abero; Lautaro Torres, Damián Lemos, Dardo Miloc; Cristián Tarragona y Gabriel Ávalos.