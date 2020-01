La denuncia contra Cristina, entre pujas políticas y cambio de manos Nacionales 18 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA).- La denuncia que el fiscal Alberto Nisman presentó cuatro días antes de morir contra la entonces presidenta Cristina Kirchner fue objeto de pujas políticas y judiciales durante los últimos cinco años.

Nisman acusó a la actual vicepresidenta y al canciller Héctor Timerman, entre otros, de firmar el Memorándum de Entendimiento con Irán para encubrir el atentado a la AMIA, pero nunca llegó a explicar formalmente su investigación.

La causa iniciada por esa denuncia quedó varias veces mezclada con la investigación de la muerte del fiscal y nunca terminó de definirse si tenía o no sustento.

A continuación, la cronología de los hechos relacionados con la denuncia:



2015:

- 14 enero. El fiscal Alberto Nisman denunció a la presidenta Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a raíz de la firma del Memorándum con Irán.

- 12 mayo. La Cámara Federal de Casación Penal cerró formalmente la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, tras varios reclamos de los fiscales para avanzar.



2016:

- 26 de julio. Cristina Kirchner acusó al gobierno de Mauricio Macri de diseñar un plan para reabrir la denuncia de Nisman en su contra.

- 2 de agosto. La DAIA pidió reabrir la causa por la denuncia de Nisman. Dos días después, el fiscal que investiga la muerte de Nisman, Eduardo Taiano, sumó su pedido.

- 5 de agosto. El juez federal Daniel Rafecas rechazó el pedido de la DAIA para reabrir la denuncia contra Cristina Kirchner por "ausencia de pruebas" en su contra.

- 27 de septiembre. La Cámara Federal confirmó el rechazo a la reapertura de la denuncia de Nisman.

- 29 de diciembre. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso la reapertura de la causa por la denuncia de Nisman contra la ex presidenta y apartó a Rafecas. El expediente pasó al juez federal Ariel Lijo.



2017:

- 17 de enero. El presidente Mauricio Macri celebró la reapertura de la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner.

- 1 de febrero. El juez Lijo delegó en el fiscal federal Gerardo Pollicita la investigación de la denuncia.

- 10 de febrero. Pollicita imputó y pidió investigar a Cristina Kirchner, Timerman y otros ex funcionarios.

- 31 de mayo. El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, determinó que la denuncia de Nisman quedara a cargo del juez federal Claudio Bonadio, quien llevaba otras causas contra la ex presidenta.

- 18 de octubre. Bonadio les tomó declaración al ex líder de Quebracho Fernando Esteche, al representante de la comunidad islámica Jorge Khalil y al presunto espía Allan Bogado, señalados por Nisman como parte del presunto plan para el encubrimiento del atentado a la AMIA. Bogado aportó documentación sobre un supuesto plan nuclear iraní al cual pensaba adherir la Argentina.

- 26 de octubre. Cristina Kirchner declaró ante el juez Bonadio. Dijo que la firma del Memorándum con Irán fue para avanzar con la investigación del atentado a la AMIA y apuntó contra el juez: "Usted fue imputado por ser parte del encubrimiento. Usted paralizó esa investigación durante casi cinco años".

- 7 de diciembre. El ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini y el dirigente kirchnerista Luis D´Elía fueron detenidos por orden del juez Bonadio, quien además procesó con prisión preventiva y pidió el desafuero de la senadora electa Cristina Kirchner por los delitos de "traición a la Patria" y "encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA".

- 7 de diciembre. Detuvieron a Esteche y Khalil.

- 21 diciembre. La Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó el procesamiento y prisión preventiva de Cristina Kirchner.



2018:

- 5 de marzo. El juez Bonadio elevó a juicio oral la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

- 24 de marzo. La Justicia ordenó la liberación de Zannini y D ´Elía, por considerar que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento en el accionar judicial.

- 27 de marzo. El Tribunal Oral Federal 8 liberó a Khalil.

- 1 de junio. La Cámara Federal concluyó que Nisman fue asesinado y ordenó que se investigue la relación entre su muerte y la denuncia que había presentado contra Cristina Kirchner.



2019:

- 7 de marzo. La Corte Suprema de Justicia dejó firme el pedido de prisión preventiva para Cristina Kirchner.

- 10 de julio. El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se presentó a declarar tras ser citado por Bonadio como testigo por haber criticado tiempo atrás la firma del Memorándum con Irán.

- 3 de octubre. El Tribunal Oral Federal Nº 8 le otorgó la excarcelación a Esteche.



2020:

- 9 de enero. El supuesto espía Allan Bogado aseguró que el ex secretario general de Presidencia Fernando De Andreis lo "guionó" para la declaración indagatoria en la causa por supuesto encubrimiento de Irán que se inició con la denuncia de Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner.