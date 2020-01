Agenda de acciones culturales y recreativas para disfrutar de las vacaciones en la ciudad

Se encuentra en marcha “Verano Acá”, un ciclo de actividades culturales y recreativas que organiza la Municipalidad para que los rafaelinos puedan disfrutar de las vacaciones al aire libre, en los distintos espacios públicos de la ciudad.

La programación se extiende hasta el domingo 8 de marzo y se compone de diversas propuestas gratuitas como el clásico de esta estación del año “1, 2, 3 Ciclovida”; bicicleteadas con travesías nocturnas para toda la familia; “Aventuras en el Bosquecito”; y “Rock sin Río”.

También se llevarán a cabo una peña folclórica; la Feria de Artesanías, Arte y Diseño; una Milonga; los Carnavales Rafaelinos; “Aventuras en el Balneario” con historias, juegos y diversión para los más pequeños; un Pic Nic Urbano; y a pedido de mucha gente, otra Rapsodia Sinfónica.

El secretario de Cultura del municipio, Claudio Stepffer, comentó: “Entendemos que muchas personas, debido a la crisis, no van a poder irse de vacaciones y estas propuestas gratuitas son una opción para transcurrir el verano, por eso el nombre del ciclo: Verano Acá”. Rafaela no cuenta con atractivos como el paisaje pero puede, mediante una agenda de eventos, ser una ciudad en la que se pueda disfrutar del verano”.

También destacó que la programación surgió a partir de “un pedido del intendente Luis Castellano de trabajar articuladamente con las distintas áreas del municipio. Estamos ante un panorama de crisis donde han aumentado las necesidades sociales. La cultura es una necesidad y un derecho social. Debemos gestionar esto en un contexto de menores recursos, lo cual nos obliga a tener mucho cuidado y responsabilidad. La idea de aunar esfuerzos entre áreas responde a eso”.

Por otro lado, el funcionario dijo que “Verano Acá no solamente está pensado para ofrecer propuestas recreativas a la comunidad, sino que es una oportunidad de trabajo. Los artistas locales tienen una posibilidad de difusión de su arte y una posibilidad laboral, al igual que los feriantes y los emprendedores gastronómicos. Entonces se transforma en un espacio de difusión y trabajo para artistas y emprendedores”.

Otro de los objetivos a los que apunta el ciclo es poner en valor los espacios públicos, “como siempre manifiesta el Intendente, al igual que en ediciones anteriores. Los espacios públicos son muy apreciados por la comunidad y están integrados a la vida cotidiana de los rafaelinos”.

Cabe aclarar que las áreas que participan de la organización son las Secretarías de Cultura, Desarrollo Humano y Educación, la Subsecretaría de Deportes, el Instituto para el Desarrollo Sustentable, y Vecinales que pertenece a la Secretaría de Gobierno y Participación.

Para conocer la agenda completa, se puede consultar el siguiente link: bit.ly/VeranoAca.