En el regreso de la Liga BH y Atlético son locales Deportes 17 de enero de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO J. BARRERA / BEN HUR OFICIAL A LA CANCHA./ Matías Pecantet, escolta de la Crema; Darío Burkett, uno de los bases de la BH.

Este viernes se reanuda la Liga Provincial de Básquetbol con su primer capítulo de 2020, correspondiente a la séptima fecha que marcará la finalización de la rueda inicial. Los dos equipos de nuestra ciudad que participan en el certamen jugarán como locales.

Por la Zona A, Ben Hur recibirá a Sportsmen Unidos de Rosario desde las 21.30. El partido en el Coliseo del Sur será arbitrado por Marcelo Varela y Lucas Chaparro. Recordemos que la BH ganó los últimos tres encuentros de 2019, lo cual le permitió ingresar en zona de clasificación. Sportsmen llega con un punto más que los dirigidos por Cristian Losano.

Por su parte, Atlético de Rafaela será anfitrión de Libertad Villa Trinidad en la Zona D. El duelo en el Lucio Casarín se iniciará a las 21.30 con el arbitraje de Emanuel Dall Colle y Tomás García. El conjunto de barrio Alberdi cayó en las dos últimas presentaciones del año pasado, de visitante, y se ubica tercero. Presenta la baja de Jonatan Faber debido a una lesión en uno de sus hombros.

Cabe mencionar que ambos equipos tuvieron en sus presentaciones del torneo de Verano de la ARB, el miércoles por la noche, la posibilidad de ajustar detalles para este regreso a la competencia provincial. Ben Hur superó en el Coliseo a Independiente por 77 a 69, mientras que Atlético hizo lo propio en Villa Rosas frente a Peñarol por 68 a 35.



PROGRAMACION

Zona A: Viernes 21.30 Ben Hur de Rafaela vs. Sportsmen Unidos de Rosario (Marcelo Varela y Lucas Chaparro); Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Centenario de Venado Tuerto; Unión de Totoras vs. Independiente de Chañar Ladeado y Racing de San Cristóbal vs. Cacu de Ceres.

Zona B: viernes 21.30 Unión de San Guillermo vs. San Lorenzo de Tostado; Brown de San Vicente vs. Almagro de Esperanza y Náutico Sportivo Avellaneda vs. Argentino de Firmat. Libre: Trebolense.

Zona C: viernes a las 21.30 Atlético Sastre vs. Temperley de Rosario; Atlético Tostado vs. Provincial de Salto Grande; a las 22 Central San Javier vs. Firmat. Libre: Alma Juniors de Esperanza.

Zona D: viernes 21.30 Timbúes vs. Atenas de Venado Tuerto; Atlético de Rafaela vs. Libertad de Villa Trinidad (Emanuel Dal Colle y Tomás García). Domingo 19.30 Gimnasia de Santa Fe vs. Peñarol de Elortondo. Libre: El Tala de Rosario.



LAS POSICIONES

Zona A: Independiente 12; Sportsmen y Racing 10; Ben Hur 9; Rivadavia, CACU y Centenario 8; Unión Totoras 7.

Zona B: Náutico, Argentino, Brown, San Lorenzo, Almagro y Trebolense 8; Unión de San Guillermo 6.

Zona C: Atlético Tostado y Firmat 9; Alma Juniors 8; Temperley, A. Sastre, Central y Provincial 7.

Zona D: El Tala 11; Gimnasia 9; Atlético y Timbúes 8; Libertad, Atenas y Peñarol 6.