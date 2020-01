Matías Godoy se va Deportes 17 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Pese a que no se firmaron los papeles, la venta de Matías Godoy es un hecho. Los montos y fechas de pagos entre Atlético de Rafaela y el Miami Football Club (que no es el Inter Miami) están acordadas desde hace un buen tiempo. Durante la negociación hubo diferentes puntos que fueron dilatando el cierre de la transferencia, la cual finalizaría en las próximas horas. En barrio Alberdi esperan la llegada de los papeles para firmar y cerrar, de una vez por todas, la venta.

En un primer momento se esperó que Godoy cumpla la mayoría de edad, el pasado 10 de enero cumplió los 18. Y luego, el club comprador, quería cerrar el préstamo que pretendía. Godoy no jugará la Major League Soccer de los Estados Unidos sino que irá al Dinamo Zagreb de Croacia.

Mientras se aguardan los papeles, el delantero continuará entrenando con el plantel profesional de la 'Crema' pero no disputará los amistosos previstos para los próximos días.