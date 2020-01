Corren riesgo de paralizarse las obras que se ejecutan en la Ruta Provincial 1 Locales 17 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El administrador de Vialidad Provincial, Oscar Ceschi, habló por primera vez sobre las obras que encaran en la Ruta Provincial 1. Detalló que la plata no está y las obras corren riesgo de paralizarse.

Tras la reunión que tuvo lugar en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, que ordenó la conciliación obligatoria entre la UTE que lleva a cabo las obras en la Ruta Provincial 1 y los trabajadores, el funcionario fue tajante: "Las noticias no son buenas, lo bueno es que estamos dialogando como Estado, las empresas y los trabajadores".

La reunión determinó una conciliación obligatoria hasta el 30 de enero. Ceschi explayó que están "tratando de llegar a un acuerdo que es sencillo: si estaría la plata no hablaríamos estas cuestiones".

Desde Vialidad Provincial aceptaron el reclamo de los trabajadores y de las empresas, pero contradijo diciendo que tienen que "hacer frente a esos pagos aunque no los hayamos generado. Nosotros consideramos que todas las empresas que tienen obras y la provincia les está debiendo, hoy por hoy la plata no está".

Ceschi, pese a ser contemplativo con la postura de la UTE y de los obreros de la UOCRA, pidió que los entiendan a ellos. "Llevamos 30 días de gestión y nos llevó unos cuantos días hacer un relevamiento del área de Vialidad".

Tras hacer una auditoría, informó que "la deuda que mantiene la provincia con todos los proveedores es de 22.000 millones de pesos con déficit de 26.000 millones de pesos".

Con los números arriba de la mesa, el funcionario apeló a que los diputados y senadores voten la Ley de Emergencia "para renegociar con los acreedores".

"Entre el viernes y el lunes se presentará el proyecto de ley en la Legislatura y antes del 30 de enero queremos tener un avance en el tema de la ley para sentarnos nuevamente con la UOCRA y las empresas para saber qué situación tenemos", explicó el titular de Vialidad.

Con la paralización de los trabajos merodeando al obrador, Ceschi aseguró que van "a buscar todos los mecanismos posibles para que la obra continúe, queremos establecer un cronograma de pagos y no estirar la agonía adelantando pagos para volver a tener problemas en 30 días". (Fuente: Radio EME).