“Es algo lindo para fortalecer al grupo” Deportes 17 de enero de 2020 Por Martin Ferrero Ijiel Protti, el goleador de la Crema en el último semestre, hizo referencia a la importancia de la concentración que vienen desarrollando en medio de la pretemporada. Y ya tiene entre ceja y ceja la segunda parte del torneo: “Tenemos que ir por un poquito más, tenemos material para eso”.

FOTO J. BARRERA IJIEL PROTTI. / El delantero se prepara para tener un semestre igual -o mejor- que el pasado.

Atlético de Rafaela culminará en las próximas horas la semana más intensa de su pretemporada. Trabajará este viernes y luego llegará el turno de los amistosos. Mañana viajará a la capital entrerriana para disputar el primer amistoso de verano, ante Patronato de Paraná, equipo que milita en la Superliga.

Toda preparación es fundamental para afrontar de la mejor manera el campeonato. Y la ‘Crema’ se alista para llegar de a full a la reanudación de la Primera Nacional, el 7 de febrero cuando esté recibiendo a Brown de Adrogué por la fecha 16.

Pasó la concentración, con jornadas de doble turno y el goleador que tuvo el elenco de Walter Nicolás Otta en la primera rueda del certamen, Ijiel Protti (5 goles), dejó sus sensaciones al respecto: “Venimos trabajando muy bien, el profe se está sacando las ganas (risas), esta semana de concentración la verdad que es algo lindo para fortalecer al grupo, hay muy buena gente, se disfruta cada momento, cada práctica, estamos en un ambiente ideal para que todo siga encaminado”.

En relación a este regreso a los trabajos, Protti señaló: “Estamos tranquilos, contentos de volver a compartir cosas con el grupo, de plantearnos nuevos objetivos así que primero hay que ponerse bien a punto y después prepararnos para lo que es el torneo, que prontito lo tenemos encima”. En lo personal, sin lugar a dudas, que el oriundo de Arteaga, 24 años, querrá volver a tener un semestre como el pasado. “La verdad que me sentí cómodo en el equipo, en el grupo desde el primer momento, creo que me salieron bien las cosas pero uno siempre apunta a mejorar y brindar lo mejor para el equipo, espero que en este semestre me pueda superar para ayudar al equipo”, destacó.

Y desde mañana, será turno para comenzar a probarse con otros equipos, de otras categoría: “Se vienen amistosos interesantes, con Patronato, un equipo de Primera, después Nacional, son pruebas que van a servir mucho, nosotros tenemos el foco en Brown de Adrogué pero estos rivales nos van a poner en aprietos y vamos a tener que resolver situaciones que nos van a ayudar a crecer”, analizó Ijiel.

Atlético finalizó el 2019 a sólo un punto de ingresar al reducido por el segundo ascenso. Expectante en la zona B, que lidera San Martín de Tucumán (a unos 13 puntos de la Crema), y en relación a los objetivos para este 2020, bien claros por cierto, Protti apuntó: “Uno de los objetivos va a ser entrar al reducido, Atlético nos va a exigir eso, la gente va a querer eso. Estuvimos a la altura de las expectativas el semestre pasado pero creo que tenemos que ir por un poquito más, tenemos material para eso. Trataremos que los de arriba no se nos escapen y tenemos que seguir haciendo las cosas bien en casa, sobre todo, que eso nos va a ayudar a subir en la tabla”.

Para ello, el delantero surgido de Rosario Central, sabe que mantener la localía será importante pero el salto de ‘calidad’ lo encontrarán fuera de Alberdi. “Sin dudas, cuando se suman en dos partidos seguidos es cuando haces la diferencia, nosotros tenemos que mantener, principalmente, la localía, ser fuertes de local y afuera buscar esos puntos que después nos puedan dar la tranquilidad de que en casa, con nuestra gente, podamos trabajar como lo venimos haciendo”, cerró.