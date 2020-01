Será implementada por la Provincia y el Municipio Región 17 de enero de 2020 Redacción Por TARJETA ALIMENTARIA

SUNCHALES ( De nuestra Agencia).- El Municipio sunchalense difundió que la secretaria de Desarrollo de la Municipalidad, Marilina Grande, estuvo presente en la presentación del plan nacional integral “Argentina Contra el Hambre” en la provincia de Santa Fe. El acto, realizado el 14 de enero en Rosario, contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti y el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Danilo Capitani.

El programa consta de la instrumentación de la tarjeta “AlimentAR”, que comenzará a funcionar en febrero del 2020. Los beneficiarios no tienen que hacer ningún trámite de solicitud porque su implementación es automática. Los datos de quienes obtendrán la tarjeta en la ciudad están en el organismo nacional ANSES, se prevé que la reciban los mismos beneficiarios de la AUH (Asignación Universal para Hijos) con hijos o hijas de hasta 6 años y embarazadas desde los 3 meses.

El aporte será de $4000 para madres con un solo hijo/a y de $6000 para madres con 2 o más hijos/as. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto por teléfono para que se presenten en un lugar determinado donde se les entregará la tarjeta, que tendrá el monto de dinero acreditado. La tarjeta se podrá utilizar para comprar cualquier alimento -menos bebidas alcohólicas- en cualquier comercio que cuente con Posnet.

Será entregada por el Banco que determine cada provincia y no se podrá extraer dinero en efectivo. El tercer viernes de cada mes se acreditarán los fondos y si en un mes no se consume toda la carga, ese dinero se suma al monto que se le acredita al mes siguiente. Si una persona le corresponde la tarjeta alimentaria y no logra recibirla, el municipio puede hacer el reclamo por ella ante el ANSES.

Tiene como requerimiento la asistencia a dos cursos obligatorios para la madre o padre. Uno sobre “Nutrición”, organizado por el municipio con sus equipos de salud, y otro curso sobre “Cuidado de la Salud del niño/a”, articulado por la provincia y el municipio. La Municipalidad extenderá un certificado de asistencia, necesario para recibir la tarjeta.