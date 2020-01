Marfortt en el Congreso Mundial de Pediatría

El próximo Congreso Mundial de Pediatría que se llevará a cabo en Venecia en el mes de junio, tendrá como exponente al Dr. Daniel Marfortt.

El trabajo que lleva el título de "Diferencias entre preescolares con asma y alergia en entornos rurales y urbanos", fue elaborado por el Instituto de Medicina Respiratoria Infantil de Rafaela y contó con la colaboración de la Universidad Nacional de Córdoba, el Hospital Infantil Notti de Mendoza y la Escuela de Medicina de la Universidad Católica Pontificia de Santiago de Chile.

“Yo hace siete años hice la carrera de doctorado en medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, donde tuve que cursar dos años para aprobar la parte introductoria y después hay que presentar un proyecto de tesis que tiene que ser un trabajo inédito, la Universidad te nombra un tribunal y uno elige un padrino que es el que te va a ayudar a llevar adelante el proyecto. Después comienza el trabajo de investigación que llevó alrededor de cinco años”, explicó el pediatra Daniel Marfortt.

Para este trabajo de investigación debió estudiar a 150 chicos, 80 de su propio consultorio y 70 del campo, en donde comparó a niños de la ciudad y el campo menores de cinco años con asma. Emitía un diagnóstico clínico por antecedentes familiares más la clínica del paciente, donde se hacía un cuestionario, un examen físico, un test de alergia, y un laboratorio.

“En base a todo ese proceso los calificábamos en asma alérgicos y no alérgicos, y también se estudiaba el contexto habitacional, donde vivían, que tipo de agua consumían, que tipo de leche, que tipo de higiene tenían, cuantas personas dormían en el mismo dormitorio. Lo que quería demostrar la tesis era la teoría de la higiene que señala que en etapas tempranas de la vida, cuando expones al sistema inmunológico a un bombardeo de antígenos bacterianos, -como sería el hecho de vivir en zona rural-, hace que un organismo sea menos sensible al polen, a los ácaros, a los hongos, es decir que sea menos alérgico”.

Marfortt además dijo que la conclusión que se obtuvo con el trabajo que expondrá en Venecia, es que “la poca higiene favorecería que tengas menos alergia, y eso se pudo demostrar que los chicos de la ciudad tenían asma alérgico y los del campo asmas no alérgicos”.

Este trabajo fue publicado en 2018 por la prestigiosa revista "Journal of Asthma" de los Estados Unidos, dándole visibilidad a la investigación llevada a cabo y permitiéndole el acceso al Congreso Internacional de Pediatría en donde deberá exponerlo.