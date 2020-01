“Los consumidores deben comprometerse con controles” Locales 17 de enero de 2020 Redacción Por Esa es la sugerencia del representante legal de Consumidores Libres, Dr. Héctor Polino, quien analizó el paquete de medidas dispuestas por el Gobierno Nacional para incentivar el consumo.

El Dr. Héctor Polino, el representante legal de Consumidores Libres, una ONG dedicada a defender el derecho de los consumidores a la libre elección, frente al Estado y los productores, se refirió a las distintas acciones dispuestas por el gobierno nacional para promover el consumo y contener la suba de los precios.

Sobre la tarjeta alimentaria el abogado señaló que se va a entregar a la gente necesitada y eso va a incentivar el consumo como también el bono que se les otorgó a los jubilados y pensionados que perciben la mínima y que también va a contribuir a reactivar lentamente la economía del país, promoviendo un mayor consumo.

“La Tarjeta alimentaria es importante porque significa que se va a disponer de dinero para destinarlo a la compra de productos de la canasta de alimentos y a los tenedores de la tarjeta les va a permitir acceder a esos productos”.

Polino entiende que con una única medida que inyecta dinero a los sectores más postergados para que accedan al consumo de alimentos y a través del “precios cuidados” de algún modo a los de clase media, no alcanza para incentivar el consumo, hacen falta otras tantas medidas.

“Se necesita en primer lugar desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, para eso hay que revisar los contratos de concesión otorgados a las empresas privadas. Es clave volver a pesificar el precio de los combustibles; no puede ser que las naftas y el gasoil estén regulados bajo la resolución del mes de octubre del año 2017, dispuesta por el entonces ministro de energía Juan José Aranguren”, subrayó.

Respecto a la conocida como Ley de Solidaridad que entre otras cosas estableció el 30% de recargo a la compra de dólares para atesoramiento y además este impuesto se traslada a la compra de paquetes turísticos al exterior, Polino dijo que “es una medida acertada porque esto va a ayudar a incentivar el turismo interno y de esta manera se reactiva la economía ya que el turismo es una fuente de ingresos”.



EL MAL DE TODOS: LA INFLACIÓN

Sobre el flagelo que azota desde hace muchísimos años a la Argentina, la inflación, el ex diputado socialista y representante de Consumidores Libres, explicó que “hay que tomar medidas como las que indiqué antes y otras como por ejemplo impulsar que el Senado de la Nación convierta en ley la media sanción de diputados de la conocida como ley de góndolas, que permitiría que las medianas y pequeñas empresas puedan ofrecer los productos en las góndolas de los supermercados, permitiendo que cooperativas indígenas o de campesinos puedan ofrecer sus productos y allí se genere la competencia.



CONTROL DE PRECIOS

Al ser consultado el Dr. Polino por si considera positivo el control de precios por parte del Estado, señaló que “hay que cumplir y hacer cumplir todas las normas legales vigentes que protegen los derechos de los usuarios y consumidores, pero también es necesario que los consumidores y usuarios se involucren cada vez más en el control. Cuando van a un supermercado y no encuentran los productos que están en el listado de precios cuidados, hay que llamar a la secretaria de comercio interior, a su 0800 para hacer valer los derechos”.