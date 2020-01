Provincia y Municipio articulan la Mesa de Coordinación para Rafaela Locales 17 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

“La solución es la coordinación y no hemos tenido coordinación de los distintos niveles. No puede ser que haya esfuerzos de municipios que tienen sus propios centros de monitoreo y cámaras que no están vinculadas con el sistema de seguridad operativa de la provincia. Son esfuerzos que se dilapidan” afirmó el gobernador, Omar Perotti tras la reunión llevada a cabo en el municipio de Santa Fe junto al intendente de esa ciudad, Emilio Jatón.

Perotti encabezó la Mesa de Coordinación de Seguridad local en la capital provincial junto a Jatón y el ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Saín.

“La dispersión y la falta de coordinación es lo que ha permitido que los delincuentes tengan ventaja y que cualquier acción del gobierno signifique ir muy por detrás de los acontecimientos. Nos tenemos que poner por delante, ese es el cambio profundo que se busca con la reestructuración de la seguridad en la provincia”, amplió el gobernador.

En este mismo sentido el titular de la Casa Gris aseguró que “ha habido una demostración clara de desafío a estos cambios, de gente que siente que ha tenido mucho espacio y se ha sentido dueña de la calle. Eso se terminó”.

Para finalizar, Perotti se refirió al envío de una nueva ley de emergencia a la Legislatura. “Vamos a seguir insistiendo en la búsqueda de las herramientas que consideramos necesarias para este momento adverso de la provincia. Son herramientas que nos van a permitir empezar un camino diferente”.

Asimismo, Perotti destacó que esas mesas de trabajo comenzaron el miércoles en Rosario, siguieron el jueves en Santa Fe, el martes lo harán en Venado Tuerto; el jueves, en Reconquista y en la otra semana, Rafaela. “Después seguiremos con el resto de las ciudades. Aquí tenemos más del 70 por ciento de la población urbana, que es donde se pone el foco desde el inicio, pero el resto no quedará afuera”.“Hay una línea de trabajo diferente para estructurar una policía que se integre a una política de seguridad diferente en la provincia, una conducción política de esa fuerza. Y estamos convencidos de que vamos por el mismo camino”, expresó.