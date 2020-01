Guillermo Moretti:"Macri destruyó el mercado interno" Locales 17 de enero de 2020 Redacción Por VICE DE LA UIA

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), el empresario santafesino Guillermo Moretti afirmó: "Juzgamos al gobierno de Macri por los niveles de inflación, com él lo pidió, creo que no hay que agregarle más palabras que eso". "Han destruido un mercado interno y con todas estas teorías liberales planteaban que el sector industrial no tenía que existir más. Creo que Argentina, de la única manera que puede contener a 45 millones de habitantes es con un sector industrial fuerte"

En declaraciones al programa Reposera Anunciada, que se emite de www.futurock.fm, Moretti se refirió a la situación económica: "Lo que ha pasado entre la inflación, el gasto y la deuda, generó una caída tremenda del mercado interno a los niveles de que hemos perdido más de 200 mil puestos de trabajo. Estamos trabajando con una capacidad instalada del orden del 55%, y eso gracias a que funciona Vaca Muerta y algo del acero, sino estaríamos en menos."

Al ser consultado sobre el nuevo Gobierno, el dirigente industrial dijo: "Tuvimos muy buenas charlas con los ministros Kulfas y Moroni. Hablamos sobre futuros aumentos, "Sin duda hay un cambio volcado al sistema productivo"

Por último, Moretti se refirió a una posible reactivación económica: "Nosotros todavía no sentimos que la gente tenga un mango más en el bolsillo, porque en lo primero que se gasta es en alimentos", destacó.