Bustos se sumó a la BH Deportes 17 de enero de 2020 Redacción Por REGIONAL AMATEUR

FOTO J. BARRERA NUEVO DELANTERO./ Manuel Bustos entrenó en doble turno junto al plantel.

Con el objetivo de ponerse lo más pronto posible en su mejor forma futbolística, fundamentalmente, el delantero Manuel Bustos se sumó ayer a los entrenamientos del plantel de Ben Hur que se prepara para el Torneo Regional Amateur. El atacante, que en el último semestre militó en Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, fue parte del doble turno dispuesto por el cuerpo técnico para el grupo tras haber jugado el miércoles el primer amistoso con derrota ante Sp. Belgrano de San Francisco.

El vilense, ex Argentino de Vila, Libertad de Sunchales, Atlético Rafaela y Sp. Belgrano, pugnará por un lugar como atacante de área con Emir Izaguirre, mientras que Diego Nuñez y Leonardo Ochoa aparecen como la otra pareja que busca su plaza en el once titular dentro del sector ofensivo.

Recordemos que hasta el momento la BH ha sumado 11 incorporaciones. El arquero Alan Velazquez; los defensores Joel Sacks, Sebastián Muriel y Martín Zbrun; los volantes Marcos Quiroga, Iván Gómez, Marcos Valsagna y Lucas Quiroz; y los delanteros Diego Nuñez, Emir Izaguirre y Manuel Bustos. Asimismo, si bien días pasados Carlos Trullet mencionó que se cerrarían las incorporaciones con el arribo de Bustos, no habría que descartar que en el caso que surja una posibilidad de un lateral-volante zurdo, dentro de las posibilidades del Club y que sea superior a lo que pueda haber dentro del propio plantel, se haga un intento.

En materia de continuidad de la preparación, el Lobo jugará este sábado en Morteros ante 9 de Julio el segundo amistoso. Luego, el miércoles 22 recibirá a 9 de Julio Olímpico de Freyre y el sábado 25 al "9" de Morteros.