La Provincia acompañará el proyecto de recuperación Locales 17 de enero de 2020 Redacción Por Tal como se había anunciado el jueves 12 de diciembre en un acto realizado en la plaza 25 de Mayo por el intendente Luis Castellano y el gobernador Omar Perotti, este proyecto está entre los que llevarán a cabo conjuntamente ciudad y provincia, previa búsqueda de financiamiento.

FOTO ARCHIVO VIEJA RECOVA. Desde la provincia en este 2020 se va a ayudar al municipio local con el proceso de expropiación.

“Vamos a renovar, refuncionalizar y modernizar el centro de nuestra ciudad, y vamos a recuperar La Recova Ripamonti, para el uso y acceso de todos los vecinos y vecinas de la ciudad, y lo haremos junto al Gobernador“, había manifestado hace alrededor de un mes el intendente Luis Castellano.

En 2018 se había aprobado una ley de expropiación del terreno de 9 de Julio y Belgrano y en el texto se expresaba que tanto Municipio como Provincia debían ponerse de acuerdo para poder pagar el costo de la expropiación.

En 2019 la gestión de Miguel Lifschitz no avanzó y todo quedó paralizado, pero el 12 de diciembre en su primera visita como gobernador de la provincia, Omar Perotti puso en palabras lo que hasta el momento era una especulación y confirmó que acompañaría a la gestión de Castellano en el proyecto de refuncionalización de ese edificio histórico, emblemático y significativo para Rafaela.

Desde la provincia en este 2020 se va a ayudar al municipio local con el proceso de expropiación. A su vez el municipio está abocado a lo que se denomina el área central donde hay varios proyectos contemplados: la refuncionalización de Ripamonti, Avenida Santa Fe y la plaza 25 de Mayo.

Está claro que este será un año complejo en materia económica pero en donde se aguarda que en la segunda mitad de 2020 y con los gobiernos municipal, provincial y nacional en una misma sintonía se podrá avanzar en los diferentes proyectos ejecutivos y estableciendo las prioridades respectivas.

La búsqueda de financiamiento será clave y determinará los tiempos del inicio de cada proyecto pero la decisión política está y eso también es esencial a la hora de plantear desafíos en el desarrollo urbano local.

Un alto funcionario provincial señaló que “si fuera por la situación económica actual todo tipo de proyecto es inviable, más teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos que estamos hablando, pero todos tenemos expectativas de que esto mejore en el mediano plazo y se pueda arrancar. La provincia va a apoyar, eso está claro y es fundamental porque antes no ocurrió”.

En relación a la expropiación hay que c Una expropiación que esperemos que se pueda hacer efectiva con lo que eso cuesta, y a partir de ahí cuando el Municipio tenga la propiedad y el uso de ese espacio, poder empezar primero a ponerlo en condiciones y pensar el proyecto final", destacó el intendente Castellano.