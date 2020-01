El rafaelino Federico a Italia Deportes 17 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Tomás Federico (21 años) no continuará en San Martín de Tucumán. El volante rafaelino decidió irse a jugar a la Serie C de Italia. Su nuevo equipo es Unione Sportiva Avellino, que se encuentra décimo de 20 equipos en su torneo de la actual temporada. Este Club estuvo en la Serie A entre 1978 y 1988.

Tras haber debutado en primera ante River hace medio año, en el torneo donde descendió el Santo Tucumano, el jugador de nuestra ciudad casi no tuvo oportunidades en la escuadra que viene liderando la Zona 2 de la B Nacional. Ahora intentará buscar nuevas opciones en el ascenso italiano.