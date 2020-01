Emergencia en seguridad: se abre un nuevo capítulo político Locales 17 de enero de 2020 Por Darío H. Schueri ENTRE EL FPCyS Y EL PERONISMO

LEGISLATURA. Enviaron un nuevo proyecto de ley de emergencia en seguridad, que tanto preocupa hoy a la Provincia.

El Poder Ejecutivo afirmó que enviará a la legislatura un nuevo proyecto de ley de emergencia en seguridad, para que sea tratado en el mes de febrero cuando se reanuden las sesiones extraordinarias.

Para ello, el Gobernador Omar Perotti acordó con los intendentes Pablo Javkin de Rosario, y Emilio Jatón Santa Fe (ver página 9), a quien visitó personalmente en su despacho este jueves, que sean ellos los que transfieran a la ciudadanía de sus distritos la necesidad de una ley de estas características.

Jatón y Javkin acordaron entre ellos además hacer “lobby” con los líderes municipales del FPCyS: “creo en otra cosa; las soluciones nacen cuando uno acuerda los temas y, en situaciones complicadas, hay que lograr más consenso". Nadie puede poner en duda que necesitamos herramientas para contrarrestar situaciones de emergencia", subrayó el jefe del Palacio de los Leones de Rosario Pablo Javkin.



RADICALES ALERTAS

Esta movida fue advertida por el “buró” de la UCR, quien citó para el lunes en esta capital a los intendentes, jefes comunales y legisladores radicales para conversar sobre la “actualidad y desafíos de nuestro Partido”, ergo: obturar el avance de Javkin y Jatón, básicamente sobre los intendentes radicales, no solamente en el tema emergencia en seguridad, sino también la emergencia económica “que tanto obsesiona a Perotti”, señaló el titular del Comité Provincia Carlos Fascendini.



EL FPCYS PONE CONDICIONES

Mientras tanto desde el bloque radical de diputados en el FPCyS, apoyados por sus compañeros de bancada del socialismo, hicieron notar que están dispuestos a estudiar el nuevo mensaje de emergencia en seguridad, “siempre y cuando difiera políticamente del rechazado en diciembre”, condicionó el titular del bloque radical Maximiliano Pullaro, quien además adelantó que “es fundamental el diálogo y el trabajo en conjunto, pero no podemos considerar un proyecto como el de diciembre del año pasado que básicamente permitía despedir personal sin sumario alguno, incorporar policías exonerados, acotar plazos administrativos o prácticamente eliminar los controles del Tribunal de Cuentas”.

El presidente de la bancada socialista Joaquín Blanco, en la misma línea bisectriz opinó de manera contundente: “la emergencia tiene que ir asociada a un plan, a un rumbo de políticas públicas. El peronismo tiene que definirse: o sigue la guerrita sin sentido con el Frente Progresista, o busca un acuerdo amplio de largo plazo en materia de seguridad”.

Finalmente, el diputado radical Fabián Bastía sostuvo en sintonía con Blanco que “además deberán cambiar las condiciones políticas para que nos avengamos a tratar la ley: diálogo serio, respeto político, esto es basta de destrato por los medios, y valoración de lo que se hizo bien en la gestión anterior del FPCyS en materia de seguridad, caso contrario, no acompañaremos”.