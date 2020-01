Se frenó la designación del embajador ante el Vaticano Nacionales 17 de enero de 2020 Redacción Por El Gobierno confirmó que revisará la designación de Luis Bellando como embajador ante la Santa Sede. No aceptaron su plácet.

FOTO ARCHIVO BELLANDO. En marzo de 2018, en la embajada argentina en Angola.

BUENOS AIRES, 17 (NA).- El pliego del diplomático Luis Bellando como embajador argentino en el Vaticano fue rechazado por la Santa Sede, por lo que el Gobierno nacional deberá proponer a otro candidato, a poco del viaje del presidente Alberto Fernández a Roma para reunirse con el papa Francisco.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el Gobierno revisará la designación del embajador y, según trascendió, el nuevo nombre podría hablarse en la reunión que mantendrán Fernández y el Sumo Pontífice el próximo 31 de enero.

"La mecánica que tiene la Cancillería es mandar primero los nombres en consulta porque los países receptores tienen que estar de acuerdo con los candidatos que se proponen, así que en este caso se reverá y se reverá también si hace falta un nuevo consenso para mandar a otro candidato o candidata para enviar como embajador o representante en la Santa Sede", aseguró el jefe de Gabinete.

Y agregó: "Es un trámite de Cancillería que tendrá sus tiempos administrativos y sus tiempos de consulta, aún no tenemos novedades sobre eso".

Bellando, que finalmente no será el embajador en El Vaticano, ya había estado asignado a Río de Janeiro, Brasil y Angola, entre otros destinos.

Fuentes oficiales aseguraron a NA que por el momento no hay otro nombre en carpeta para designar en la Santa Sede y señalaron que la negativa tendría que ver con la condición de divorciado de Bellando.

Su nombre había sido propuesto a Fernández por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz, y no se tuvo en cuenta que estaba casado en segundas nupcias, tras un divorcio.

La negativa de la Santa Sede se da a menos de dos semanas de que el Presidente viaje al Vaticano para reunirse a solas con el sumo pontífice.

Según publicó Clarín, la familia Bellando es amiga del secretario de Medios, Pancho Meritello, cuya hermana, María Florencia Meritello, está casada con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. En su primera decisión importante en el área de la diplomacia, Béliz impulsó con firmeza la candidatura vaticana de Bellando, hijo del conocido periodista Ovidio Bellando, quien en el pasado escribía los chismes de pasillo sobre el Palacio San Martín para el diario La Nación.

Diplomático de carrera, Bellando estuvo casado en primeras nupcias con una mujer con la que tuvo una hija que actualmente vive en Europa. Se casó sólo por unión civil y no por Iglesia, como sí lo hizo con su segunda esposa, que nació en Bolivia aunque ahora es divorciado, agregó Clarín.

Si bien a la Casa Rosada se le advirtió por todos los medios que Bellando hijo no reunía las condiciones para ir al Vaticano, se mantuvo la decisión de Béliz que chocó contra la tradición del Vaticano.

Fernández se verá por primera vez en condición de mandatario nacional con Francisco el 31 de diciembre, después del viaje que hará por Israel, cinco días después del quinto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Esta semana, el jefe de Estado habló del papa y afirmó: "Francisco sabe lo que lo valoro, quiero y aprecio, y lo que celebraría que viniera la Argentina".

"Debe ser resistente a venir a Argentina por temor a que lo dejen en alguno de los dos bandos y el Papa no está en ningún bando, está por encima de todos nosotros", señaló sobre una visita al país.