Massa no cree en el suicidio de Nisman

BUENOS AIRES, 17 (NA).- El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró ayer que "intuitivamente" descree que la muerte del fiscal Alberto Nisman haya sido un "suicidio" y señaló que se inclina por las hipótesis de "homicidio o suicidio inducido".

"Intuitivamente no creo en el suicidio de Nisman porque no parecía la actitud que tenía en los días previos sea la de alguien que piensa suicidarse. Intuitivamente creo más en el homicidio o en el suicidio inducido", sostuvo el referente del Frente de Todos.

En diálogo con Radio La Red, el tigrense se refirió al quinto aniversario de la muerte del ex titular de la Unidad Especial AMIA y remarcó que tiene "la tranquilidad de ver al Presidente (Alberto Fernández) comprometido en que esos temas (el atentado a la AMIA y el fallecimiento de Nisman) definitivamente se esclarezcan".

"Es un compromiso genuino, honesto que compartimos hace muchos años", agregó Massa.

Y concluyó: "Lo que tenemos que lograr es que la Justicia tenga todas las herramientas para esclarecer estos hechos que son marcas indelebles que en la sociedad cristalizan la idea de impunidad que tenemos que borrar".