El primer túnel de Elon Musk para autos eléctricos se abrirá en 2020 Automotores 17 de enero de 2020 Redacción Por Ante el avance de los trabajos de perforación del primero de los túneles de The Boring Company, Elon Musk ha querido conocer la opinión de sus seguidores (y detractores) sobre su proyecto a través de una encuesta en Twitter.

Elon Musk, CEO de Tesla y de The Boring Company, ha iniciado el año publicando una encuesta en Twitter para conocer la opinión de sus seguidores (y detractores) sobre su proyecto de construir túneles subterráneos, a prueba de terremotos, que puedan ser utilizados por los vehículos eléctricos y aliviar así el intenso tráfico de las ciudades.

Y lo hace, porque está a punto de finalizar los trabajos de construcción del primero de ellos en Las Vegas. El resultado de la encuesta es innegable puesto que el 66,5% están de acuerdo con su idea.

El objetivo de The Boring Company es aliviar las dificultades del tráfico en las ciudades debido a las limitadas capacidades de su las redes de transporte en superficie. El CEO del fabricante de vehículos eléctricos Tesla prometió que pondría en marcha una empresa tuneladora para solucionar este problema. Durante estos dos últimos años, la compañía ha estado trabajando en un proyecto en Las Vegas que se convertirá en el primero que tenga continuidad comercial. Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) encargó el proyecto, que debería completarse este mismo año.



EL PRIMER TUNEL

Con el inicio de 2020, la compañía de excavación e infraestructuras de Musk está a punto de completar el primero de sus túneles comerciales en Las Vegas que, con una longitud de una milla (1,6 kilómetros), se extiende desde el Centro de Convenciones de Las Vegas hasta el Strip.

El túnel que está finalizando la compañía está específicamente diseñado para su uso únicamente por vehículos eléctricos (no solo Tesla) puesto que en ellos no puede haber presencia de vapores tóxicos, ya que no cuenta con un sistema para extraerlos que lo encarecería sensiblemente.

En su presentación, Musk dijo que se accedería a ellos desde la superficie a través de ascensores y una vez dentro, los vehículos se trasladan sobre plataformas autónomas tipo patineta, a una velocidad de hasta 250 km/h. Con la anchura actual de los túneles tan solo es posible la circulación de un vehículo de forma simultánea. Este modo de utilización no quita que también puedan trasladarse por su interior vehículos de transporte colectivo o trenes ligeros, que completarían su uso público.

Si bien The Boring Company no ha confirmado la fecha en la que está previsto que se finalice este primer túnel un portavoz de Las Vegas Convention and Visitors Authority dijo a la CNN que la fecha límite era 2020, lo que está en línea con las previsiones y con la intención de llegar a tiempo para presentarse en el CES de Las Vegas de 2021.



¿UN PROYECTO

CON FUTURO?

Como era de esperar, Musk logró un número significativo de participantes en la encuesta en Twitter (1.458.548 respuestas).

La mayoría de ellos apostó por su idea, tal y como se refleja en los resultados, ya que el 66,5% de los que han respondió que está de acuerdo con él. Mientras, un 17,5% no lo tienen claro y un 16% cree que no tiene mucho sentido.

De hecho el tweet de la encuesta de Musk también provocó la reacción de muchos usuarios, que “bromearon” diciendo que lo que estaba describiendo no es otra cosa que el Metro y que el CEO de Tesla simplemente está duplicando con vehículos particulares un transporte que ya existe.

En el proyecto todavía quedan muchos cabos por atar. The Boring Company asegura que será capaz de trasladar a 4.000 vehículos por hora a una velocidad de 250 km/h, lo que supone una pequeña fracción del tráfico de las principales ciudades de los EE. UU.

Su objetivo es disminuir el coste de perforación y adecuación de los túneles a la décima parte del actual, en parte reduciendo el diámetro de los túneles y en parte aumentando la velocidad de la máquina de perforación. Por ahora no se ha desvelado la tarifa que se aplicará aunque la compañía afirma que serán "iguales o inferiores a las tarifas del transporte público actual". The Boring Company está trabajando también en proyectos en Chicago y Baltimore. (Fuente: Híbridos y Eléctricos)