La Superliga vuelve el 24 Deportes 17 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Finalmente, los clubes que buscaban postergar el reinicio de la Superliga no lograron los votos necesarios y el torneo se reanudará el viernes 24, como estaba previsto antes de todo el ruido que se generó a partir de las quejas por las convocatorias de jugadores al seleccionado Sub 23 y otras cuestiones mucho más de fondo.

Con asistencia perfecta de los 24 clubes que participan del torneo de Primera División, se vivió una caliente reunión en la sede de la Superliga en Puerto Madero, donde se definió que el torneo regrese como había sido estipulado y, tras una votación, se consensuó el corrimiento de la fecha 18, que se iba jugar entre semana (del 28 al 30 de este mes). Dicha votación terminó 15 a 9 pero para modificar las fechas ya fijadas eran necesarios 16 votos, o sea dos tercios del total porque se trató de una reconsideración de una situación aprobada en julio del año pasado. De todas formas, se pactó un corrimiento para que los clubes que cedieron jugadores no disputen cuatro jornadas (en caso de que la Selección acceda a la ronda final del Preolímpico) sin sus citados.