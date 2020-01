"Más posibilidades de recuperar las Malvinas" Nacionales 16 de enero de 2020 Redacción Por SEGUN EL FUNCIONARIO DANIEL FILMUS

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El secretario de Malvinas de Cancillería, Daniel Filmus, aseguró que "hay mayores posibilidades de avanzar en la recuperación de las Malvinas" y remarcó que no se necesitan "normativas para aclarar" que las islas son argentinas, luego de una publicación en el Boletín Oficial que ratifica que los vuelos al archipiélago no deben pagar el impuesto del 30% por tratarse de un "vuelo de cabotaje".

Filmus manifestó que "hoy hay mayores posibilidades de avanzar en la recuperación de Malvinas", ya que "el Brexit resquebraja la posibilidad de que se defienda a Inglaterra en Europa" y subrayó que durante el gobierno anterior, Argentina "bajó la intensidad del reclamo".

El funcionario afirmó que la publicación en el Boletín Oficial es "meramente aclaratoria para la compañía aérea" y remarcó que "Argentina no necesita normativas para ratificar que las islas son parte de nuestro territorio".

"Lo que hay que precisar es que se trata sólo de una aclaración para las empresas aéreas que venían cobrando ese impuesto. Lo que rige para la Argentina rige para las Malvinas y no se necesita una normativa para saber que son tan argentinas como el Obelisco", indicó Filmus.

La polémica surgió luego de que la aerolíneas Latam comenzara a cobrar el impuesto del 30% en los vuelos a Malvinas, por lo que el Gobierno salió a aclarar que eso era incorrecto.

En respuesta, el funcionario adelantó a través de Twitter que la compra de pasajes a las Malvinas no estaría "alcanzada por el recargo del 30 por ciento" y explicó que "la AFIP ratificó que no corresponde la aplicación del impuesto, ya que las islas son parte integrante del territorio nacional".

"Insisto, Argentina no necesita hacer ninguna normativa particular respecto de las islas porque claramente, por Constitución y sus leyes, se trata de vuelos de cabotaje. Hubo una falta de comprensión de parte de la empresa Latam", expresó Filmus.