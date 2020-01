El titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial se mostró en contra de "alcohol cero"

El médico pediatra radicado en San Lorenzo, Osvaldo Aymo, fue designado ayer como nuevo subdirector de la Agencia Provincial de Seguridad vial de la provincia de Santa Fe. En ese sentido, Aymo expresó que su designación fue una decisión del gobernador Omar Perotti. "Estoy muy agradecido. Hace 20 años fui director provincial de accidentología en emergencia, algo distinto a lo que me toca ahora", indicó el funcionario designado.

Aymo reiteró sus posturas en temas controvertidos como su negativa rotunda a aplicar la ley de alcoholemia cero en Santa Fe. "Fracasó en todas las experiencias en las que se aplicó", insistió el encargado de la Agencia Vial.

"El alcohol cero no dio resultado en ningún país. En España tienen 0,5% y el uso del móvil a pasado por encima del alcohol como factor de riesgo", comentó Aymo y añadió que "voy a intentar trabajar con los senadores para que no sean presionados bajo ningún concepto. La seguridad vial es una cosa demasiado importante como para que la manejen a través de la emociones", expresó Aymo a LT9.