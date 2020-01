La Provincia convocaría a la paritaria docente en febrero Locales 16 de enero de 2020 Redacción Por La ministra de Educación, Adriana Cantero, comentó lo que va a pasar con la cláusula gatillo y cómo es la revisión de horas cátedra en programas, más las modificaciones en torno a las licencias médicas a docentes.

FUNCIONARIA. Adriana Cantero brindó declaraciones donde dice que citará a los docentes el mes que viene.

La ministra de Educación de la Provincia, Adriana Cantero, dio una extensa entrevista donde se refirió a una serie de temas de interés para los docentes.

En primer lugar, afirmó que "el comienzo de la paritaria nacional va marcando un ritmo" y da "un contexto general a las discusiones en cada jurisdicción". En ese sentido, y considerando que "(Nicolás) Trotta está llamando para el 20 de enero", la funcionaria adelantó que en el caso de Santa Fe las negociaciones se iniciarían en febrero.

En cuanto a la cláusula gatillo, relativizó su importancia, al decir que es "una metodología", entre otras que pueden aplicarse. "Vamos a analizar bien en contexto y seguramente lo que trataremos de hacer, en un tiempo difícil como el que nos toca transitar, es (ofrecer) la mejor política salarial para nuestros docentes", dijo Cantero en el medio LT10 de Santa Fe.



HORAS CÁTEDRA Y

LICENCIAS MÉDICAS

Por otra parte, Cantero se refirió se refirió a la revisión de horas cátedra en programas que está efectuando el Ministerio de Educación. Según argumentó, "los programas debieran ser tomados como líneas de acción temporarias y apuntar a problemas puntuales". Entonces, dijo, "lo que sorprende es que se haya procedido a titularización", ya que ésta implica una estabilización de personal sin tomar en cuenta las variables que se deben analizar y los procedimientos legales establecidos para las titularizaciones. De todas formas, aclaró que "esto no afecta la carrera docente".

"En realidad, es en cuidado de la carrera docente, de las divisiones que las escuelas necesitan crear, de los cargos que necesitan para funcionar, que estamos mirando todo lo que va en paralelo a la escuela", garantizó.

Finalmente, en cuanto a las licencias médicas, la ministra Cantero señaló que se está analizando la recontratación de UNR para esa tarea, ya que el contrato venció en diciembre y la mencionada universidad pretende ahora un aumento del 80%.

Y mientras tanto, aseguró, se está "con un sistema transitorio que no afecta para nada los derechos de los docentes".



COORDINAR ACCIONES DE

EDUCACIÓN CON MUNICIPIOS Y COMUNAS

En el marco de la necesidad de avanzar en acciones conjuntas entre el gobierno provincial y cada localidad, la ministra Cantero, se reunió con intendentes y presidentes comunales de Pérez, Roldán, Funes, Cayastacito y Cañada de Gómez. “Tenemos que asegurar que todos los chicos y chicas estén en la escuela” afirmó Cantero.

Cantero recordó que “lo primero que hicimos fue reunir a los docentes de la provincia de Santa Fe, mantuvimos un diálogo abierto con ellos, donde cada uno pudo explayarse acerca de la situación de las escuelas de su circuito y qué necesidades urgentes tenían para el inicio del ciclo lectivo y comenzar un trabajo coordinado”.

En este sentido, la funcionaria recordó que “primeramente habíamos convocamos a todos los intendentes y presidentes comunales, junto al gobernador Omar Perotti y el ministro de Educación de la nación, Nicolás Trotta, en el marco de la acción de política que llamamos Todos los chicos y chicas en la escuela, que tiene como objetivo buscar a todos esos chicos que en el registro del Ministerio de Educación no aparecen inscriptos en los distintos niveles educativos”.

Para finalizar, la ministra afirmó que “tenemos que asegurar que todos los chicos y chicas estén en la escuela para brindar el derecho a la educación, ya que así se encadena el acceso a otros derechos”.

El encuentro, se llevó a cabo en la sede del gobierno de Santa Fe en la ciudad de Rosario.