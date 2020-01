Cómo prevenir el dengue y qué hacer ante los síntomas Sociales 16 de enero de 2020 Redacción Por La Defensoría del Pueblo emitió una serie de recomendaciones para evitar la proliferación del mosquito que propaga dengue, zika y chikungunya.

FOTO DEFENSORÍA DEL PUEBLO// AEDES AEGYPTI./ El mosquito que actúa como vector del dengue.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe emitió una serie de recomendaciones y consejos a tener en cuenta para evitar la proliferación del mosquito que transmite el dengue y cómo actuar en caso de que se presenten síntomas compatibles con la enfermedad.

El dengue es una infección vírica transmitida por mosquitos. Causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave.

Según las estadísticas de la OMS, en las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en el mundo. Alrededor de la mitad de la población del mundo corre el riesgo de contraer esta enfermedad.

El dengue se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas. No hay tratamiento específico del dengue ni del dengue grave, pero la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del 1%.

El mosquito Aedes Aegypti actúa como vector, es decir, como transmisor del virus productor de la enfermedad. El mosquito adquiere el virus al picar a una persona enferma. De esta manera, cada vez que pique a una persona, estará transmitiendo la enfermedad. Así continúa la cadena de propagación.

El contagio solo se produce por la picadura de mosquitos infectados, no se transmite de persona a persona, a través de los animales, ni de objetos. Con excepción del zika, que además se transmite a través de relaciones sexuales.

La propagación del dengue, chikungunya y zika depende de la presencia de personas infectadas y del mosquito transmisor, por eso es necesario tener en cuenta las medidas de prevención.

No existen vacunas que prevengan estas enfermedades, ni medicamentos específicos que las curen, la medida más importante es la prevención, principalmente eliminando todos los criaderos de mosquitos, es decir, todos los recipientes que contienen o pueden acumular agua, tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.

Entre las recomendaciones, dirigidas principalmente a aquellos hayan visitado o vayan a visitar países con circulación endémica de dengue (especialmente Brasil, Bolivia, Paraguay), provincias como Misiones, Formosa y otras regiones de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, se encuentran:



* Estar muy atentos a cualquier malestar.

* En caso de tener síntomas similares a una gripe (fiebre alta, dolor de cabeza, de articulaciones, malestar general, dolor detrás de los ojos) sin manifestación de catarro o mucosidad, hacer la consulta inmediata al médico.

* Es importante mencionar el antecedente de haber viajado en caso de consultar a médicos.

* Tirar todo lo que pueda acumular agua como latas, botellas, neumáticos y todo recipiente inservible.

* Tapar tanques y depósitos, herméticamente.

* Colocar boca abajo baldes, palanganas y todo recipiente útil.

* Cambiar el agua de bebederos de animales y floreros cada 3 días.

* Eliminar el agua de porta-macetas y platos.

* Mantener patios y jardines ordenados y desmalezados.